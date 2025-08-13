Projekta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ogres novadā” īstenošana

2025. gada 8. aprīlī tika noslēgts līgums starp Ogres novada pašvaldību un UAB “Amedika” par ratiņkrēsla kāpurķēžu kāpņu pacēlāja piegādi mājoklim Lielvārdē, Ogres novadā, kas attiecīgi tika piegādāts un veiksmīgi tiek izmantots.
2025. gada 3. jūlijā tika noslēgts līgums starp Ogres novada pašvaldību un SIA “MRG Būve” par būvdarbiem 8 (astoņos) mājokļos Ogres novadā (Ogrē, Ķegumā, Lielvārdē, Meņģelē, Taurupē), lai nodrošinātu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamību. Līguma summa ir 144 350, 31 EUR (bez PVN) un izpildes termiņš ir š. g. oktobra sākums. Līguma ietvaros mājokļos galvenokārt tiks veikta sanitāro mezglu pārbūve, iekšējo un ārējo durvju nomaiņa, jaunu pandusu un ieeju izbūve un pacēlāju piegāde un uzstādīšana. Būvdarbu būvuzraudzību veic SIA “Prokrial” (līguma cena 6 000 EUR bez PVN).
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 199 276.11 no kuriem 164 691.00 EUR ir Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda līdzfinansējums un valsts budžeta finansējums 34 585.11 EUR.