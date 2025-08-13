Trešdiena, 13.08.2025 22:46
Otrdiena, 12. augusts, 2025 13:40

Projekta "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ogres novadā" īstenošana

ogresnovads.lv
Projekta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ogres novadā” īstenošana
Foto: freepik
Otrdiena, 12. augusts, 2025 13:40

Projekta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ogres novadā” īstenošana

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līguma aģentūra 2024.gada 30.jūlijā noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fondu projekta Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/004 “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Ogres novadā” īstenošanu. Projekta ietvaros Ogres novadā 9 (deviņām) mērķa grupas personām tiks nodrošināta vides pieejamība mājokļiem, kas nav atbilstoši vides pieejamības prasībām.

2025. gada 8. aprīlī tika noslēgts līgums starp Ogres novada pašvaldību un UAB “Amedika” par ratiņkrēsla kāpurķēžu kāpņu pacēlāja piegādi mājoklim Lielvārdē, Ogres novadā, kas attiecīgi tika piegādāts un veiksmīgi tiek izmantots.

2025. gada 3. jūlijā tika noslēgts līgums starp Ogres novada pašvaldību un SIA “MRG Būve” par būvdarbiem 8 (astoņos) mājokļos Ogres novadā (Ogrē, Ķegumā, Lielvārdē, Meņģelē, Taurupē), lai nodrošinātu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamību. Līguma summa ir 144 350, 31 EUR (bez PVN) un izpildes termiņš ir š. g. oktobra sākums. Līguma ietvaros mājokļos galvenokārt tiks veikta sanitāro mezglu pārbūve, iekšējo un ārējo durvju nomaiņa, jaunu pandusu un ieeju izbūve un pacēlāju piegāde un uzstādīšana. Būvdarbu būvuzraudzību veic SIA “Prokrial” (līguma cena 6 000 EUR bez PVN).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 199 276.11 no kuriem 164 691.00 EUR ir Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda līdzfinansējums un valsts budžeta finansējums 34 585.11 EUR.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
