Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas izsludinātajā projektu konkursā atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai projektā “Nesēdi mājās - strādā ar sevi” ietvaros, tika realizēta viena no pirmajām projekta aktivitātēm – divu dienu (nakts) pārgājiens Ķeguma pilsētas un Tomes apkaimē, kas notika 29. un 30.jūlijā.
Šajā pārgājienā piedalījās 20 aktīvi un azartiski jaunieši, vecumā no 13-14 gadiem. Pasākuma mērķis bija sniegt jauniešiem izglītojošu satura pasākuma programmu, iespēju iegūt jaunas zināšanas, kvalitatīvi pavadīt laiku un iegūt jaunus draugus, lai uzlabotos jauniešu saskarsmes un socializēšanās spējas, uzlabotos jauniešu fiziskā sagatavotība un veselība, veidotos piederības sajūta un celtos pašapziņa.
Pārgājiena norises un tikšanās vietas sākums bija Ķeguma pilsētas centrs, pie tautas nama, kur jaunieši tikās ar pārgājiena vadītāju. Jaunieši piedzīvojumam bija ieradušies kārtīgi sagatavojušies, ar savām mugursomām un vajadzīgo ekipējumu. Ar nepacietību kā arī azartu, noklausījušies instruktāžas, devās piedzīvojumā uz Tomes pusi.
Pārgājiena laikā jaunieši saskārās ar lielu fizisko slodzi, jo pārgājiena laikā tika noiets apmēram 10km garš maršruts. Pasākuma laikā tika apgūtas daudz dažādas jaunas prasmes kā, piemēram, izveidot ugunskuru un iepazīt to veidus, iemācīties topogrāfiju, apgūt kompasa lietošanu un pareizi orientēties pēc kartes, sniegt pirmo palīdzību un iemācīties uzcelt pončo, jeb telteni, kurā jaunieši nakšņoja.
Uz vakara kopīgo saliedēšanos pie ugunskura, pēc pašu gatavotās gardās zupas baudīšanas, jaunieši klausījās stāstījumos par to, kas ir patriotisms un pilsoniskā līdzdalība, kādu lomu tajā ieņemam mēs katrs un kā mēs katrs varam stiprināt motivāciju aizstāvēt savu valsti.
Kā izklaides elementi jauniešiem pirmajā pārgājiena dienā bija iespēja pamēģināt šaušanu ar Lāzer Tag ieročiem komandās, savukārt otrajā dienā tika dota iespēja izmēģināt šaušanu pa mērķi ar pneimatisko ieroci, kā arī šķēršļu pārvarēšanu, izmantojot alpīnisma elementus (upes šķērsošana ar virvju un trošu palīdzību).
Pārguruši un tomēr gandarīti, jaunieši atgriezās no pārgājiena, bija priecīgi par iespēju fiziski un veselīgi pavadīt šīs divas dienas.
Projekta "Nesēdi mājās – strādā ar sevi” aktivitātes norisinās līdz 2021.gada 31.decembrim un jaunieši ir aicināti iesaistīties arī pārējās aktivitātēs, kas vēl notiks. Smieklu jogas un Koučinga individuālās nodarbības katram projektā iesaistītam jaunietim sāksies jau septembrī un ilgs līdz pat decembrim. Tāpat vēl tiksimies ar sen gaidīto viesi un iedvesmas personību Raimondu Elbakjanu. Par pasākumu norisi mēs aicinām jauniešus un vecākus sekot līdzi informācijai sociālajos tīklos, Ķeguma mājas lapā.
Projekts "Nesēdi mājās - strādā ar sevi!" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.