Trešdiena, 25. augusts, 2021 09:00

Projekta realizācija Ogres Basketbola skolā

Projekta realizācija Ogres Basketbola skolā
Ogres Basketbola skolas padome izmantoja iespēju piedalīties Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” 2021. gadā.

Projekta “Atpūtas zonu izveide un labiekārtošana Ogres Basketbola skolā” - mērķis bija radīt telpai citu funkcionalitāti, atsvaidzināt interjeru, piedāvāt skolas audzēkņiem un apmeklētājiem patīkamu vidi kurā uzturēties.

Vecāki un līdzjutēji ierosināja, ar projekta palīdzību, iekārtot drošu bērnu spēļu stūrīti, kur mazie bērni varētu nodarboties netraucējot sacensību vai pasākumu norisi. Realizējot projektu, vecākiem būs iespēja droši atstāt bērnu viņam interesējošā vidē.

Projekts veiksmīgi tika realizēts sadarbojoties ar SIA Bean Bag Latvia”, SIA “Green Serviss”. Paldies Ogres novada pašvaldībai par projektu nodrošināšanu un vecākiem par palīdzību projekta realizācijā un līdzdarbošanos skolas vides uzlabošanā.

Informāciju sagatavoja Ogres Basketbola skola

