Ceturtdiena, 09.10.2025 15:51
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:51
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 14. aprīlis, 2021 09:11

Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta" ietvaros norisināsies būvdarbi Ķiršu un Putnu ielās

lielvarde.lv
Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta" ietvaros norisināsies būvdarbi Ķiršu un Putnu ielās
Trešdiena, 14. aprīlis, 2021 09:11

Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta" ietvaros norisināsies būvdarbi Ķiršu un Putnu ielās

lielvarde.lv

Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta" ietvaros izstrādātas satiksmes organizācijas shēmas Ķiršu (darbi no 22.aprīļa. līdz 7.jūlijam) un Putnu ielai – posms starp Rembates un Ķiršu ielu (darbi no 19.aprīļa līdz 24.maijam).

Būvniecības laikā iespējami pārvietošanās ierobežojumi, tāpēc SIA "Lielvārdes Remte" aicina iedzīvotājus būt saprotošus un jau iepriekš atvainojas par sagādātajām neērtībām!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?