Būvniecības laikā iespējami pārvietošanās ierobežojumi, tāpēc SIA "Lielvārdes Remte" aicina iedzīvotājus būt saprotošus un jau iepriekš atvainojas par sagādātajām neērtībām!
Trešdiena, 14. aprīlis, 2021 09:11
Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta" ietvaros norisināsies būvdarbi Ķiršu un Putnu ielās
Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta" ietvaros izstrādātas satiksmes organizācijas shēmas Ķiršu (darbi no 22.aprīļa. līdz 7.jūlijam) un Putnu ielai – posms starp Rembates un Ķiršu ielu (darbi no 19.aprīļa līdz 24.maijam).