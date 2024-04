Projektē veloceliņu maršrutā Ikšķiles dambis–Saulkalne

Izbūvēti vairāki jauni veloceliņi



Pēdējo gadu laikā novadā atklāti vairāki jauni veloceliņi. Piemēram, 2011.gada augustā 312 metrus garš veloceliņš posmā Ogre–Ikšķile Rīgas ielā, 2016.gada vasarā veloceliņš Ogre–Ciemupe, 2021.gada maijā veloceliņš no Ogres uz Ogresgalu 6 km garumā, dodot iespēju ērti un droši nokļūt līdz Ogresgalam, kā arī izbraukt apmēram 24 km maršrutu pa Ogresgala pagastu. 2021.gada jūnijā Ogrē, Čakstes prospektā, tika atklāta viena no plašākajām un modernākajām velotrasēm Rīgas apkaimē, dodot iespēju ikvienam, īpaši jauniešiem, aktīvi pavadīt laiku un attīstīt velobraukšanas prasmes. Ērti, droši veloceliņi ierīkoti, pārbūvējot Mālkalnes prospektu, Čakstes prospektu, Brīvības ielu no Rūpnieku ielas līdz Ogres pilsētas robežai, izbūvējot straumvirzes aizsargmolu Pārogrē, pārbūvējot veco aizsargdambi gar Ogres upi un citviet.



Tiek projektēts veloceliņš Ikšķiles dambis–Saulkalne



Šobrīd notiek veloceliņa posmā Ikšķiles dambis–Saulkalne (816 metru garumā) gar Līvciema ielu projektēšana. Darbu veic SIA “Verde”. Pagājušajā nedēļā uzņēmuma pārstāvis, projektētājs Andris Caune pašvaldības vadībai un speciālistiem prezentēja martā uzsāktā darba rezultātus, izrunāja projekta nianses, turpmākos darba uzdevumus. A.Caune paredz, ka veloceliņa projekta izstrāde varētu noslēgties augustā, sekos projekta saskaņošana Ogres novada būvvaldē. “Izstrādājot projektu, mūsu izaicinājums ir darba gaitā iegūt ērti lietojamu, drošu veloceliņu gan velobraucējiem, gan autovadītājiem,” norāda A.Caune. Ievu ielā veloceliņa platums plānots līdz trīs metriem, Līvciema ielā ceļa šaurības dēļ – divu metru platumā. Šis posms ir būtisks velomaršruts tiem, kuri no Saulkalnes vēlas nokļūt Ikšķilē un otrādi, turklāt šajā posmā šobrīd nav neviena droša veloceļa.







Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsver, ka veloceliņa izbūves virzība maršrutā Ikšķiles dambis–Saulkalne ir cieši saistīta ar Salaspils novada pašvaldības plāniem izbūvēt veloceliņu posmā Saulkalne–Salaspils. E.Helmanis norāda, ka veloceliņa Ikšķile–Saulkalne izbūve visdrīzāk tiks plānota divās kārtās, pirmo izbūvējot apmēram 100 metrus garo posmu Ievu ielā.



Plānota vairāku veloceliņu posmu izbūve



Pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska, raksturojot veloinfrastruktūras attīstību Ogres novadā, informē, ka šobrīd jau saskaņošanas stadijā ir arī veloceliņa Ciemupe–Lielvārde projekts (būvdarbu uzsākšana atkarīga no finansējuma pieejamības – tiklīdz Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludinās veloceļu projektu konkursu, pašvaldība šo projektu iesniegs), pašvaldības investīciju plānā tuvākajiem pieciem gadiem ir iekļauta arī veloceliņa Ogre–Tīnūži izbūve (21.maijā pašvaldības darbinieki pēc kultūras mantojuma centra “Tīnūžu muiža” vadītāja priekšlikuma veiks potenciālā veloceliņa Ogre–Kalnāji–Tīnūži apsekošanu ar velosipēdiem). Darba kārtībā ir arī veloceliņa Tīnūži–Ikšķile projektēšana un izbūve.



Velosatiksmes izpēti veic eksperts



Lai pašvaldībā varētu pēc iespējas kvalitatīvāk attīstīt velosatiksmes infrastruktūru, 2021.gada oktobrī Ogrē viesojās un velosatiksmi novadā pētīja arhitekts, pilsētplānotājs, ilgtspējīgas mobilitātes eksperts Lase Šelde no Dānijas, kurš trīs dienu garumā iepazina Ogres apkārtni, lai novērtētu esošo veloinfrastruktūras tīklu un piedāvātu jaunus risinājumus šīs infrastruktūras uzlabošanai. Eksperts pozitīvi novērtēja Ogres novada pašvaldības ieguldīto darbu veloinfrastruktūras sakārtošanā un iedrošināja turpināt iesākto, pozitīvi novērtēja velobraukšanas iespējas pilsētā – ir daudz zaļo zonu, relatīvi zema satiksme, daudzas vietas jau ir piemērotas velobraukšanai. Viņš ieteica uz ceļiem prioritāri noteikt, kuriem satiksmes dalībniekiem ir priekšroka, izvietot velo ceļa zīmes un marķēt veloceliņus, jebkuros infrastruktūras projektos ņemt vērā velobraucēju vajadzības, par riteņbraukšanas kultūru sākt izglītot bērnus jau pirmsskolā.