Jau kopš 2018.gada Lielvārdes novadā tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētais projekts “Proti un dari!”. Projektu uzsāka realizēt Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļa, taču vēlāk tā realizēšanu pārņēmuši Lielvārdes novada Sociālā dienesta darbinieki. Šī projekta ietvaros 15-29 gadus veci jaunieši, kuri nestrādā un neapgūst arodu, var saņemt individuālu atbalstu un apgūt jaunas prasmes. Šobrīd jau desmit jaunieši no Lielvārdes un Ogres novada šīs programmas ietvaros apguvuši vairākus arodus, tostarp šuvēja, manikīra, ieguvuši B kategorijas auto vadīšanas apliecību, iemācījušies montēt video materiālus, kā arī veikt ēku iekšējās apdares un citus darbus.
Kā stāsta Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālā darbiniece Vita Šile, kas ir projekta koordinētāja, programmu vadītāja un arī mentore, aktivitāšu ietvaros piesaistīti vairāki speciālisti, tostarp personīgās izaugsmes treneri un psihologi. Projekta mērķis ir sniegt iespēju attīstīt jauniešu prasmes, zināšanas un iemaņas, kas palīdzēs pēc dalības projektā uzsākt darba gaitas, iesaistītes izglītībā (tai skaitā, arī aroda apguvē) un kļūt sociāli aktīviem: "Mēs piedāvājam iepazīt interesantus cilvēkus, smelties iedvesmu no citiem dzīves stāstiem, kā arī nodrošinām citas tālākā dzīvē noderīgas iespējas. Tomēr nereti jūtams, ka bailes uzsākt ko jaunu ir pat lielākas, kā vēlme piedzīvot pārmaiņas. Mēs patiesi cenšamies iegūt jauniešu uzticēšanos un veidot savstarpēju kontaktu. Ceļš uz mērķi nav viegls, tomēr, piedaloties projektā, gandarījums ir būtiskāks par jebkuru šķērsli," saka Vita Šile, vienlaikus atzīstot, ka arī projekta mentori un programmu vadītāji gūst prieku par katru jaunieti, kas atrod savu aicinājumu un atgūst ticību sev.
Viens no projekta dalībniekiem, kura dzīvē projekts atstājis paliekošas, pozitīvas pārmaiņas, ir lielvārdietis Elvis Kurpnieks. Puiša dzīvi pirms kāda laika izmainīja nelaimes gadījums, kā rezultātā Elvis šobrīd atrodas ratiņkrēslā – viņa dzīve apmeta kūleni un mainījās viss, tostarp vērtības un izpratne par pasauli kopumā. Tomēr, kā atzīst arī pats Elvis, projekts "Proti un dari!" dāvājis labu augsni, lai piepildītu lolotās ilgas pēc attīstības: "Laikā, kad Lielvārdes novada sociālā dienesta darbiniece Vita Šile uzmeklēja mani saistībā ar projektu "Proti un dari", nestrādāju, jo tikko biju atguvies pēc negadījuma. Vita piedāvāja izmantot projektā piedāvāto apmācību iespējas, no kurām izvēlējos apgūt video montāžas kursu. Bija daudz ieguvumu – iemācījos profesionāli apstrādāt video failus, turklāt videoklipus veidot mācīja pieredzējis, profesionāls skolotājs, kurš nodarbības pasniedza pie manis mājās 3 līdz 4 stundu garumā. Iemācījos atkal no jauna uztvert informāciju, klausīties ilgstoši, jo traumas laikā tas ikdienas ritmā bija zudis. Tas bija kā atspēriena solis tālākai dzīvei. Šobrīd, pateicoties projektā apgūtajām iemaņām, arī ikdienā strādāju par sociālo mediju speciālistu," saka puisis."“Bija jāpaiet diviem gadiem, lai atgūtos, lai noticētu, ka cilvēks ratiņkrēslā var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un ir iespējams dabūt darbu, kas patīk. Iepriekš kļūdaini domāju, ka nāksies dzīvot no pabalstiem – šobrīd redzu daudz iespējas, kā dzīvot ar prieku. Man viss ir – mājas, darbs, ģimene, tas ir pats galvenais. Pat tiem, kas staigā, dažkārt tā visa nav. Esmu pārvērtējis arī galvenās vērtības dzīvē, augstāki spēki lika man sazemēties, lai novērtētu to, kas man jau ir, par ko arī esmu ļoti pateicīgs," pauž Elvis, vienlaikus arī citiem novēlot atrast sevi un īstenot savus sapņus, neatkarīgi no nopelnītās naudas daudzuma. "Novēlu visiem noticēt sev, noticēt saviem spēkiem, jo, varbūt mēs visi neesam fiziski stipri, bet mēs noteikti katrs un ikviens varam būt stipri iekšēji. Ja Tu spēsi uzvarēt sevi, tad lielāko daļu savas dzīves Tu jau būsi uzvarējis,' pārdomās dalās un citus aicina Elvis Kurpnieks.
Projektu 18 770,40 EUR apmērā līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds un to īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju, aicinām rakstīt uz e-pastu: vai zvanīt pa tālruni 65020837, 28681269.