Vēlējāmies izveidot vidi, kurā ir iespējams patīkami un kvalitatīvi kopā pavadīt laiku dažādam paaudzēm, izveidot aktīvo zonu pašiem mazākajiem, skolas vecuma bērniem, jauniešiem, jaunajiem vecākiem ar mazuļiem un senioriem - ierīkojot bērnu, pusaudžu rotaļu un atpūtas laukumu, iekārtot atpūtas stūrīti jauniešiem un senioriem galda spēļu un citu aktivitāšu veikšanai, izveidot āra galda tenisa zonu sportiskām aktivitātēm dažādām paaudzēm.
Kopējās projekta izmaksa sasniedza 4700 eiro, no kuriem 4000 ir Ķeguma novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums. Savukārt atlikušo summu veidoja pašu ieguldītais un Nācariešu organizācijas (The Church of the Nazarene) ziedojums.
Projekta ietvaros tika uzstādītas jaunas šūpoles, slidkalniņš, dārza galdi un soli pieaugušajiem un bērniem, smilšu kaste un vīteņaugu režģi.
Jau no pirmajām dienām, kad tika uzstādītas un bija atļauts sākt lietot lielās iekārtas – šūpoles un slidkalniņu - novērojām skolas vecuma bērnu aktivitāti rotaļājoties laukumiņā. Tā pat ieradās vairākas ģimenes ar maziem bērniem un vecāka gada gājumā cilvēki ar mazbērniem gan no daudzīvokļu mājām Staru iela masīvā, gan privātmājām.
Pāris nedēļu laikā arī paši esam iepazinuši diezgan daudz vietējos iedzīvotājus, kas pierāda, ka mērķis - veicināt vietējās sabiedrības pozitīvu komunikāciju starp dažādām paaudzēm ir uzsākts veiksmīgi. Plānojam arī nākamgad turpināt labiekārtot šo teritoriju piesaistot finansējumu.
Pateicamies Staru ielas 6 dzīvokļu īpašniekiem, kuri ar savu parakstu izteica atbalstu ieceres īstenošanā. Tāpat pateicamies arī SIA "Ķeguma Stars" vadībai par palīdzību projekta saskaņošanā būvvaldē un konsultācijām, Dacei Soboļevai par lielo atsaucību un palīdzību sagatavot un iesniegt dokumentāciju pašvaldībā.
Paldies katram Staru ielas masīva iedzīvotājam par labiem vārdiem, kuri devuši mums spēku turpināt darboties!
Jānis un Ginta Bērziņi