Kopš 2006. gada Ogres novada pašvaldība organizē projektu konkursus iedzīvotāju grupām un nevalstiskajām organizācijām nolūkā uzlabot dzīves vides kvalitāti Ogres novadā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu; to ietvaros ir īstenoti jau vairāk nekā 500 projekti. 2015. gadā tika aizsākta projektu konkursu rīkošana sabiedrības iniciatīvu atbalstam arī kultūras un sporta jomā. Līdzīgi projektu konkursi iepriekš organizēti arī bijušo Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās; Ikšķiles novadā tika rīkots projektu konkurss šaurai mērķauditorijai – jauniešiem – ar nelielu kopējo finansējumu.
Lai noteiktu projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” un “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) ikgadējās prioritātes, pieejamā finansējuma apjomu un konkursa organizēšanas kārtību, nepieciešams izstrādāt un apstiprināt šo konkursu nolikumus 2022. gadam, attiecinot tos uz visu jaunizveidotā Ogres novada administratīvo teritoriju.
Līdz ar to ir izskatīti un izvērtēti bijušo Ogres novadu veidojošo pašvaldību attiecīgie dokumenti, izstrādāti jaunie nolikumi un sagatavoti divi lēmumprojekti, kas paredz apstiprināt minētos nolikumus, kā arī piešķirt projektu konkursu organizēšanai nepieciešamo finansējumu no pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem. Vienlaikus ar šo iekšējo noteikumu apstiprināšanu spēku zaudē bijušās Ķeguma novada domes apstiprinātais “Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikums”, Lielvārdes novada domes apstiprinātais “Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas projektu konkursa nolikums” un Ikšķiles novada pašvaldības domes apstiprinātais “Ikšķiles novada jauniešu projektu konkursa nolikums”.
Saskaņā ar jauno projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikumu, tajā tiek noteiktas 4 prioritātes:
-publiski pieejamu atpūtas, sporta un sabiedrisko zonu un objektu izveide, atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
-kultūrvēsturisku objektu atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
-jaunu vides objektu izveide;
-citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.
Projektu konkursā ar saviem pieteikumiem varēs piedalīties iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas.
Maksimālais finansējuma apmērs, ko varēs piešķirt vienam projektam, tiek noteikts 2000 EUR. Līdz šim projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” finansējums tika piešķirts ne vairāk kā 1500 EUR apmērā vienam projektam, bet, ņemot vērā esošo inflāciju un to, ka iedzīvotāji jau ilgstoši lūdz paaugstināt piešķiramo finansējumu, maksimālais finansējuma apmērs tiek paaugstināts uz 2000 EUR.
Vienlaikus, proporcionāli iedzīvotāju skaita pieaugumam administratīvi teritoriālās reformas rezultātā un ņemot vērā iepriekšminēto maksimālā finansējuma apmēra palielinājumu 1 projektam, tiek paaugstināts arī kopējais projektu realizācijai pieejamais Ogres novada pašvaldības finansējums – no līdzšinējiem 40 000 EUR uz 80 000 EUR. Tas ļaus apstiprināt vismaz 40 projektus visā jaunizveidotā novada teritorijā.
Projektu konkursa “R.A.D.I. – Ogres novadam” nolikumā tiek noteiktas 4 prioritātes jeb atbalsta virzieni:
-neformālās izglītības pasākumu un aktivitāšu organizēšana;
-pilsoniskās aktivitātes un sabiedrības līdzdalības veicināšana;
-sporta un aktīvu dzīvesveidu veicinošu pasākumu un aktivitāšu organizēšana;
-kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšana.
Pēdējās divas prioritātes, nedaudz precizējot, ir saglabātas no līdzšinējā projektu konkursa “R.A.D.I. – Ogres novadam”, savukārt pirmās divas tiek ieviestas no jauna, izvērtējot pārējo bijušo Ogres novadu veidojošo pašvaldību konkursu nolikumus.
Pieteikumus konkursā varēs iesniegt nevalstiskās organizācijas, kā arī komersanti.
Maksimālais finansējuma apmērs, ko varēs piešķirt vienam projektam, tiek saglabāts līdzšinējais – 2000 EUR, kas ir ievērojami vairāk nekā Ķegumā, Lielvārdē un Ikšķilē līdz šim. Tādējādi šo teritoriju iedzīvotājiem būs iespējas īstenot lielāka apjoma un nozīmīgākus projektus.
Tiek būtiski palielināts kopējais projektu realizācijai pieejamais Ogres novada pašvaldības finansējums. Līdz šim projektu konkursā “R.A.D.I. – Ogres novadam” projektu īstenošanai bija paredzēti kopumā 20 000 EUR, un, kā rāda iepriekšējo gadu pieredze, šāds finansējuma apjoms bija nepietiekams pat līdzšinējā novada robežās. Proporcionāli iedzīvotāju skaita pieaugumam administratīvi teritoriālās reformas rezultātā un ņemot vērā to, ka tiek ieviesti jauni atbalsta virzieni, kopējais projektu realizācijai pieejamais Ogres novada pašvaldības finansējums tiek paaugstināts uz 60 000 EUR, kas pie maksimālā finansējuma – 2000 EUR vienam projektam – ļaus apstiprināt vismaz 30 projektus visā jaunizveidotā novada teritorijā.
Ogres novada pašvaldības domes Finanšu komitejas deputāti nolēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē lēmumprojektu par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” pieņemšanu, savukārt Kultūras, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas deputāti nobalsoja par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” virzīšanu uz domes sēdi. Galīgais lēmums tiks pieņemts domes sēdē 16. decembrī.