Psiholoģisko palīdzību iespējams saņemt arī dažādos citos jautājumos, piemēram: stresa pārvarēšana un mazināšana; efektīva laika plānošana attālinātā darba vai mācību laikā; resursu apzināšanās un izmaiņu ieviešana ikdienas aktivitātēs, kā arī citos aktuālos jautājumos, kas saistīti ar emocijām (dusmām, apjukumu, bailēm u.c.), attiecībām (partnerattiecībām, attiecībām darbā, attiecībām starp vecākiem un bērniem).
Psiholoģisko palīdzību jebkuram Lielvārdes novada bērnam, pusaudzim, jaunietim un viņu vecākiem sniedz Lielvārdes novada izglītības nodaļas psiholoģe Sandra Ozoliņa (tālr. 25450725).
Informāciju sagatavoja: Vita Saleniece Šmaukstele,Lielvārdes sociālā Dienas aprūpes centra vadītāja