Lielvārdes novada pašvaldības speciālisti – psihologi, sociālie darbinieki turpina sniegt psiholoģisku un psiholoģisko atbalstu Lielvārdes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem attālināti. 
Iespējamas gan telefonkonsultācijas, gan videokonsultācijas (Zoom, Whats App, Skype, Meet u.c.). Dažādu speciālistu iespējas var atšķirties, bet, telefoniski sazinoties, varēsiet vienoties par Jums piemērotāko attālinātās konsultācijas veidu un laiku. Lielvārdes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem konsultācijas ir bezmaksas, pārējiem EUR 25,00 stundā.
Lielvārdes novada sociālā dienas aprūpes centra psiholoģe Linda Riekstiņa-Avotiņa (tālr. 20266604), psiholoģiskajās konsultācijās, sniedz atbalstu, gan dažādu krīžu situācijās nonākušajiem, gan palīdz ikvienam, kurš vēlas, uzlabot savu pašsajūtu, attiecību un dzīves kvalitāti, katram Lielvārdes novadā deklarētājam iedzīvotājam (pieaugušajam, jaunietim, pusaudzim, bērnam).

Psiholoģisko palīdzību iespējams saņemt arī dažādos citos jautājumos, piemēram: stresa pārvarēšana un mazināšana; efektīva laika plānošana attālinātā darba vai mācību laikā; resursu apzināšanās un izmaiņu ieviešana ikdienas aktivitātēs, kā arī citos aktuālos jautājumos, kas saistīti ar emocijām (dusmām, apjukumu, bailēm u.c.), attiecībām (partnerattiecībām, attiecībām darbā, attiecībām starp vecākiem un bērniem).

Psiholoģisko palīdzību jebkuram Lielvārdes novada bērnam, pusaudzim, jaunietim un viņu vecākiem sniedz Lielvārdes novada izglītības nodaļas psiholoģe Sandra Ozoliņa (tālr. 25450725).

Informāciju sagatavoja: Vita Saleniece Šmaukstele,Lielvārdes sociālā Dienas aprūpes centra vadītāja

