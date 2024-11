PTAC Lieldienās aicina pievērst uzmanību šūpoļu drošumam

Drošas šūpoles

Ņemiet vērā, ka tā saucamās tradicionālās Lieldienu šūpoļes ir paaugstināta riska objekts, jo tām ir masīvs koka sēdeklis, kas neatbilst noteiktām trieciena vājināšanas prasībām, bieži vien nekustīgas piekares, tāpat liels krišanas augstums. Tas nozīmē, ka nejauša atrašanās to tuvumā un trieciena gūšana var radīt būtiskas, pat letālas traumas, it sevišķi bērniem. Tādēļ PTAC Lieldienu prieku baudīšanai aicina izvēlēties drošas šūpoles privātajos vai publiskajos spēļlaukumos, kurām kā piekares ir izmantotas, piemēram, ķēdes vai virves, un kurām ir gumijas vai polimērmateriāla sēdeklis.

Drošas šūpošanās zonas

Šūpošanās priekiem izvēlieties šūpoles, šūpošanās vietas vai spēļu laukumus, kur šūpoles ir pietiekamā attālumā no citām iekārtām vai objektiem un šūpošanās zona ir brīva no jebkādiem šķēršļiem, lai bērni nejauši neieskrietu vai neiebrauktu ar velosipēdu tiešā šūpoļu trieciena trāpījuma zonā un negūtu traumas. Svarīgi, lai šūpolēm būtu nodrošināts arī pietiekami amortizējošs pārklājums, lai zem tām nebūtu cieta zeme, betona plāksnes, asfalts vai cits ciets materiāls Tāpat šūpolēm jābūt novietotām drošā attālumā no ūdeņiem, betona apmalēm, piknika zonām, lai novērstu jebkādu iespējamo traumatismu.

Bērnu pieskatīšana, pieskatīšana un vēlreiz, pieskatīšana

Pavasara patīkamie laika apstākļi pēc garās ziemas aicināt aicina uz aktivitātēm svaigā gaisā, kas ir pozitīvi. Gan spēļu laukumus, gan dabas takas, gan citas ārvides izklaides un aktivitāšu vietas apmeklē daudz ģimeņu ar dažāda vecuma bērniem. Ņemot vērā bērnu attīstības īpatnības, straujo un neprognozējamo dabu, ir ļoti svarīgi tos nepārtraukti uzmanīt un pieskatīt. Atrodoties spēļu laukumos vai izklaides vietās, bērni no vienas aktivitātes strauji metas citā, un acu mirklī var ieskriet šūpošanās zonā. Tādēļ ir ļoti svarīgi, ka vecāki un citi pieaugušie rūpīgi un nepārtraukti pieskata bērnus, lai tie nenokļūst šūpoļu zonā un negūst traumas no trieciena, tāpat, lai nešūpojas pārāk augstu vai pārgalvīgi.

Informāciju sagatavoja PTAC Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļa