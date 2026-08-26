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Trešdiena, 26. augusts, 2026 09:44

Publicēts saraksts ar vietām, kur Ogres novada iedzīvotāji var tikt pie ūdens, nomazgāties un uzlādēt telefonu

OgreNet
Publicēts saraksts ar vietām, kur Ogres novada iedzīvotāji var tikt pie ūdens, nomazgāties un uzlādēt telefonu
Foto: Pexels.com
Trešdiena, 26. augusts, 2026 09:44

Publicēts saraksts ar vietām, kur Ogres novada iedzīvotāji var tikt pie ūdens, nomazgāties un uzlādēt telefonu

OgreNet

Tā kā elektroapgādes atjaunošana daudzviet kavējas, Ogres novada pašvaldība sociālajos tīklos publicējusi sarakstu ar vietām, kur Tomes un Birzgales pagastu, Pārogres, Lašupju un Ķeguma iedzīvotāji var uzlādēt telefonu, paņemt dzeramo ūdeni un nomazgāties.

"Facebook" ierakstā teikts: "Tā kā Ogres novadā joprojām ir jūtami ievērojami elektroapgādes traucējumi, kuri skar lielu skaitu mājsaimniecību, un AS “Sadales tīkls” nesniedz prognozes, kad elektroapgāde varētu tikt atjaunota, Ogres novada pašvaldība iespēju robežās nodrošina iedzīvotājiem iespējas tikt pie dzeramā ūdens, uzlādēt mobilās ierīces un nomazgāties. 

Šoreiz – apkopojums par iespējām Tomes un Birzgales pagastu, Pārogres, Lašupju, kā arī Ķeguma iedzīvotājiem, kuru mājās ir elektroapgādes vai ūdensapgādes traucējumi."

Ķegums

Ķeguma Dienas centrs, adrese – Liepu aleja 1B (darba laiks – no plkst. 9.00 – 21.00):

  • telefonu un datoru uzlādes iespēja;
  • interneta pieslēgums;
  • dzeramais ūdens no ūdensvada;
  • iespēja nomazgāties.

Pilsētas pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese – Lāčplēša iela 1 (darba laiks – darba dienās no 8.00 – 17.00):

  • interneta pieslēgums.

Tomes pagasts

Tomes Dienas centrs, adrese – "Ābelītes", Tomes pagasts:

  • telefonu un datoru uzlādes iespēja;
  • iespēja uzvārīt ūdeni un paņemt līdzi savā termosā;
  • interneta pieslēgums;
  • iespēja izmantot datoru ar internetu un WiFi;
  • dzeramais ūdens no ūdensvada;
  • iespēja nomazgāties.

Lašupes

Pie autobusa galapunkta (pieturā “Lašupes”) līdz plkst. 21.00:

  • dzeramais ūdens;
  • telefonu uzlādes iespējas.

Birzgales pagasts

Birzgales pagasta pārvalde, Lindes ielā 2 (darba laiks pirmdien – ceturtdien  no plkst. 8.00 – 17.00, piektdien no plkst. 8.00 – 13.00):

  • telefonu un datoru uzlādes iespējas.

Pārogre

Pie veikala “Mārīte”, Pārogres gatvē 29A, līdz plkst. 21.00:

  • dzeramais ūdens;
  • telefonu uzlādes iespējas.

Ogres novada pašvaldība piebilst, ka apkopojums par citiem Ogres novada pagastiem un pilsētām sekos.

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