Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 28.aprīļa lēmumu “Par detālplānojuma “Detālplānojums zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi”” grozījumu 1.0.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota detālplānojuma “Detālplānojums zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi””  (turpmāk – Detālplānojums) grozījumu 1.0.redakcija un Vides pārskata projekts.

Detālplānojuma grozījumu izstrādātājs:

SIA “POP-UP HOUSE”, adrese: Elvīras iela 10-10, Rīga, LV-1083, e-pasta adrese: 

Vides pārskata izstrādātājs:

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67242411, mājaslapas adrese: www.environment.lv

Saskaņā ar Covid-19  infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta trešo daļu Detālplānojuma grozījumu un Vides pārskata redakcijas publiskā apspriešana norisinās neklātienes formā.

Publiskā apspriešana norisināsies no 10.05.2022. līdz 08.06.2022.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 24.05.2022. plkst. 18:00 videokonferences formātā Zoom platformā.

Lai piedalītos minētajā sanāksmē, lūdzam reģistrēties, aizpildot pieteikuma veidlapu šeit: 

Ar Detālplānojuma grozījumu 1.0.redakciju un Vides pārskata projektu elektroniskajā formātā var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā šeit: 

Detālplānojuma grozījumu 1.0. redakcija un Vides pārskata projekts papīra formātā pieejams:

- Pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., telpās (tālr.: 65071160);

- Lauberes pagasta pārvaldes ēkas Ozolu ielā 3, Lauberē, Lauberes pag., Ogres nov., telpās (tālr.: 65037290).

 Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

- Pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā,  Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001;

- Lauberes pagasta pārvaldē, Ozolu ielā 3, Lauberē, Lauberes pag., Ogres nov., LV-5044;

- elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu , norādot “Detālplānojuma grozījumi”.

Lai saņemtu konsultāciju, lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpisko plānotāju Jevgēniju Duboku: tālr.: 65046174, e-pasta adrese: .

Pievienotie dokumenti šeit:

