Pirmdiena, 25. janvāris, 2021 19:07

Kopš janvāra vidus Ogrē ir atvērtas divas publiskās slidotavas – Krasta laukumā un Ogres novada Sporta centra stadionā. Slidotavas strādā katru dienu no plkst. 9.00 līdz 21.00. 
Kā stāsta Ogres novada Sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga, stadiona slidotavā ir atļauts tikai slidot, nevar spēlēt hokeju, izmantot hokeja vai florbola nūjas, ripas un bumbas. Šo slidotavu aktīvi izmanto gan sporta skolas audzēkņi, gan daiļslidotāji, gan arī iedzīvotāji. Tāpat stadionā aktīvi tiek izmantots arī skrejceliņš, tribīnes, laukumi, jo valstī noteikto ierobežojumu dēļ telpās nodarbības nenotiek, visi trenējas brīvā dabā un elpo svaigu gaisu. 

Stadiona slidotavā vienlaicīgi uz ledus var atrasties 12 personas. Dz. Žindiga aicina cilvēkus būt atbildīgiem, atcerēties par ierobežojumiem un noteikto cilvēku skaitu uz ledus.  Viņa novērojusi, ka bērni ļoti uzmanīgi ievēro drošības prasības, taču problēmas ir tieši ar pieaugušajiem, kuri rīkojas visatļautīgi. Dz. Žindiga atgādina, ka galvenie noteikumi ir izvietoti uz informācijas sienas, ar tiem nepieciešams iepazīties un ievērot.

Savukārt Krasta laukuma slidotavā vienlaicīgi uz ledus var atrasties ne vairāk kā 10 cilvēki. Šī slidotava aktīvi tiek izmantota arī treniņiem, jāņem vērā, ka tā ir rezervēta treniņiem katru dienu no plkst. 15.00 līdz 18.00, pārējā laikā tā ir brīvi pieejama ikvienam slidotgribētājam.

