Stadiona slidotavā vienlaicīgi uz ledus var atrasties 12 personas. Dz. Žindiga aicina cilvēkus būt atbildīgiem, atcerēties par ierobežojumiem un noteikto cilvēku skaitu uz ledus. Viņa novērojusi, ka bērni ļoti uzmanīgi ievēro drošības prasības, taču problēmas ir tieši ar pieaugušajiem, kuri rīkojas visatļautīgi. Dz. Žindiga atgādina, ka galvenie noteikumi ir izvietoti uz informācijas sienas, ar tiem nepieciešams iepazīties un ievērot.
Savukārt Krasta laukuma slidotavā vienlaicīgi uz ledus var atrasties ne vairāk kā 10 cilvēki. Šī slidotava aktīvi tiek izmantota arī treniņiem, jāņem vērā, ka tā ir rezervēta treniņiem katru dienu no plkst. 15.00 līdz 18.00, pārējā laikā tā ir brīvi pieejama ikvienam slidotgribētājam.