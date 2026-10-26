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Pirmdiena, 26. oktobris, 2026 18:40

Pusaudži demolē Ikšķiles bērnudārza inventāru un ar to dižojas vietnē "TikTok"

OgreNet
Pusaudži demolē Ikšķiles bērnudārza inventāru un ar to dižojas vietnē "TikTok"
Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Ikšķiles PII "Čiekuriņš"
Pirmdiena, 26. oktobris, 2026 18:40

Pusaudži demolē Ikšķiles bērnudārza inventāru un ar to dižojas vietnē "TikTok"

OgreNet

Svētdienas vēlā vakarā Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” audzēkņu vecāku vidū izplatījās satraucoša vēsts. Iestādes vadītāja Irita Baltkāje nosūtīja brīdinājumu par pamatīgu vandālisma aktu bērnudārza teritorijā – to bija pamanījuši vērīgākie sociālo tīklu lietotāji jauniešu pārraidītā "TikTok" tiešraidē, ziņo portāls mammamuntetiem.lv.

Izsūtītās ziņas ietvaros iestādes vadība aicināja vecākus pirmdienas rītā īpaši uzmanīgi pārvietoties pa dārziņa teritoriju, jo tajā bija izmētātas salauztu apgaismes stabiņu un izdemolētu nojumju atliekas.

Drošības apsvērumu dēļ tika atceltas arī bērnu pastaigas ārā, lai ļautu atbildīgajiem dienestiem fiksēt un novērst radītos bojājumus. Situāciju, iespējams, pasliktināja fakts, ka neseno vētru laikā bija cietusi dārziņa sēta, kas ļaundariem ievērojami atviegloja iekļūšanu.

Dārziņa vadība jau vasarā un septembrī bija vairākkārt ziņojusi pašvaldības policijai par jauniešu pulcēšanos pie iestādes, lūdzot veikt preventīvo darbu.

Kā ziņo portāls mammamuntetiem.lv, šobrīd tiek gaidītas oficiālas atbildes no Valsts policijas un Ogres novada domes, lai noskaidrotu precīzu nodarīto zaudējumu apmēru un to, vai tiešraidē sevi filmējušie vainīgie ir veiksmīgi notverti.

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