Pusaudžu psihoterapeits: Skolu nevajag padarīt par soda izciešanas vietu

Plašas diskusijas šobrīd raisa portālā “Manabalss.lv” parakstu vākšanai iesniegtā iniciatīva, kuras autors Pjotrs Kurtukovs, aicina atteikties no vasaras brīvlaika trīs mēnešu garumā, tā vietā atstājot brīvdienas no 15. jūnija līdz 31. jūlijam. No nepieciešamajiem 10 000 parakstiem, šobrīd savākti vien 718. Tas esot nepareizi formulēts uzstādījums un diskusija līdz ar to esot neproduktīva. Šādu viedokli pauž pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs. Piedāvājam ielūkoties, kāpēc, viņaprāt, par atņemtu brīvlaiku nebūs priecīgi ne bērni, ne arī pedagogi.