Veicot laboratorisko kontroli, PVD Lietuvas izcelsmes šķēlēs sagrieztā cūkgaļas karbonādē "Well done" 360 gramu iepakojumā ar partijas numuru "2603220459" konstatējis salmonellas "Salmonella Typhimurium".
Dienestā informē, ka produkta derīguma termiņš ir beidzies un tas vairs nav apritē.
Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumu ES Ātrās brīdināšanas sistēmā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.