Monitoringu un plūdu risku prognozēšanu visā Latvijā veic Latvijas Vides un ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, valstī ir izvietotas apmēram 80 hidroloģisko novērojumu stacijas. Tomēr precīzu plūdu paredzēšanas laiku noteikt nav nemaz tik vienkārši. Tas tiek veikts, novērojot situāciju upē uz vietas, veicot ledus mērījumus, skatoties satelītuzņēmumus. Ogre ir pirmā pašvaldība Latvijā, kur izveidota moderna un precīza ūdens līmeņa monitoringa sistēma, kas ļauj sekot līdzi situācijai Ogres upē.
Par to, kā šī jaunā un modernā sistēma darbojas, informē RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošais pētnieks Jānis Rubulis: “Mēs savācam visu iespējamo informāciju no dažādiem tiešsaistes mērījumiem. Četras mērierīces ir izvietotas Ogres upē, lielāko daļu no tām pašvaldība uzstādīja NOAH projekta ietvaros, un 2 mērierīcēm, kas jau Ogres upē bija un kuras apkalpo Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Ievācam datus arī no videokamerām, kas izvietotas pie upes. Ievācot visus šos datus un izmantojot matemātisko modelēšanu, varam prognozēt, kas notiks turpmākajās 24 stundās.”
Tad, kad ūdens līmenis sasniedz kritisko līmeni, interneta platforma atbildīgajām personām aizsūta paziņojumu e-pastā, tas ir pēdējais brīdis, lai uzrunātu cilvēkus, kuru īpašums ir apdraudēts.
J.Rubulis piebilst, ka ir izstrādāta digitāla Ogres upes karte 3D formātā, kas iegūta, 20 km garumā noskenējot upi un upes krastu. Uz šīs kartes iespējams parādīt ūdens līmeņa izmaiņas, kas noteikti ir kopdarba būtiskākais sasniegums, un šis ir tā dēvētais “digitālais dvīnis”.
Jau informējām, ka Ogres novada pašvaldība īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektu „NOAH” kopā ar 17 citiem Baltijas jūras reģiona partneriem (no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas un Somijas) un projekta vadošo partneri Tallinas Tehnoloģiju universitāti. Projekta ietvaros pagājušā gada vasarā tika izbūvētas trīs automātiskās Ogres upes ūdens līmeņa mērīšanas iekārtas - Ogres pilsētā pie arkveida gājēju tilta, netālu no Ogres upes HES un pie vanšu tilta Ogresgalā.
NOAH mērķis ir izveidot koncepciju visaptverošai plānošanai un ieviest viedu nokrišņu notekūdeņu novadīšanas infrastruktūru pastāvošajā pilsētvidē. Visaptveroša plānošana apvieno lietus ūdens apsaimniekošanu ar teritoriālo plānošanu. Tai seko vieda nokrišņu notekūdeņu novadīšanas infrastruktūras attīstīšana, lai esošā infrastruktūra būtu noturīgas pret klimata pārmaiņu ietekmi.
Ogres upes "digitālais dvīnis" darbībā. Ogres upes karte 3D formātā. 10.01.2022.šeit: