Otrdiena, 26. oktobris, 2021 11:00

Realizēts projekts Birzgales kapsētās

Realizēts projekts Birzgales kapsētās

Bijušā Ķeguma novada izsludinātajā iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā tika izstrādāts projekts “Ekoloģiskās un vizuālās vides uzlabošana Birzgales kapsētās”. Kopējais saņemtais finansējums projekta realizācijai bija 3985 Eur.

Par šo summu tika atjaunoti 4 divviru vārti, 9 mācītāja kanceles un soliņi kapusvētkiem un izvadīšanas ceremonijām. 24 atkritumu tvertnes, 9 informācijas stendi, 3 zvanu tornīši un 10 kapsētu nosaukumi. Svarīgākais projekta mērķis bija risināt lielo problēmu ar atkritumiem (pārsvarā plastmasas izstrādājumiem), kas lielākoties tik izsviesti kapsētas teritorijā kopā ar augu atliekām vai netālu no piederīgo kopiņām.


Aicinu arī piederīgos ievērot jauno kārtību un plastmasas atkritumu izstrādājumus ievietot koka atkritumu kastēs. Tā mazināsim piesārņojumu apkārtējā vidē.

Informāciju sagatavoja Diāna Arāja, Birzgales pagasta pārvaldes dārzniece, projekta vadītāja

