Ceturtdiena, 09.10.2025 21:41
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:41
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 25. oktobris, 2021 17:28

Realizēts projekts Birzgales Rūķu parkā

Realizēts projekts Birzgales Rūķu parkā
Pirmdiena, 25. oktobris, 2021 17:28

Realizēts projekts Birzgales Rūķu parkā

Bijušā Ķeguma novada izsludinātajā iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā tika izstrādāts projekts “Vides objekts-Laiks”. Kopējais saņemtais finansējums projekta realizācijai bija 3885,66Eur.

Par šo summu Birzgales Rūķu parkā tika izvietots vides objekts- pulkstenis. Projekta realizācija tika uzticēta “Mii Elite Steel”. Ideja par pulksteni radās jau 2018.gadā. Bet laikam īstais brīdis bija tieši tagad. Pa šiem gadiem ideju skices mainījās. Pat projekta realizācijas laikā, pievēršot uzmanību tehniskajam risinājumam. Uz pulksteņa ir izvietota Latvijas simbolika- auseklīši, uz vienas no sienām ir Birzgales ģerbonis un uz otras ir teksts “Mūsu mājas Birzgale”. Radot piederību gan vietai, mūsu Birzgales pagastam, gan patriotismu.


Informāciju sagatavoja Diāna Arāja, Birzgales pagasta pārvaldes dārzniece, projekta vadītāja

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?