Par šo summu Birzgales Rūķu parkā tika izvietots vides objekts- pulkstenis. Projekta realizācija tika uzticēta “Mii Elite Steel”. Ideja par pulksteni radās jau 2018.gadā. Bet laikam īstais brīdis bija tieši tagad. Pa šiem gadiem ideju skices mainījās. Pat projekta realizācijas laikā, pievēršot uzmanību tehniskajam risinājumam. Uz pulksteņa ir izvietota Latvijas simbolika- auseklīši, uz vienas no sienām ir Birzgales ģerbonis un uz otras ir teksts “Mūsu mājas Birzgale”. Radot piederību gan vietai, mūsu Birzgales pagastam, gan patriotismu.
Informāciju sagatavoja Diāna Arāja, Birzgales pagasta pārvaldes dārzniece, projekta vadītāja