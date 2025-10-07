Reģistrēto jauno uzņēmumu skaits deviņos mēnešos pieaudzis par 13,3%; Ogres novadā septembrī reģistrēti 32 uzņēmumi

Tostarp 2025.gada septembrī reģistrēti 990 jauni uzņēmumi, kas ir par 129 uzņēmumiem vairāk nekā šogad augustā un par 211 uzņēmumiem vairāk nekā pērnā gada septembrī.
Septembrī reģistrēto jauno uzņēmumu kopējais pamatkapitāls veidoja 3,91 miljonu eiro.
"Lursoft" norāda, ka septembrī reģistrēts lielākais jauno uzņēmumu skaits šajā gadā.
Tāpat "Lursoft" informē, ka absolūtais vairākums jeb 91% no visiem septembrī reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), bet vēl 7,5% veido individuālie komersanti. Pagājušajā mēnesī Latvijā reģistrētas arī sešas jaunas zemnieku saimniecības, četras komandītsabiedrības un ārvalsts komersantu filiāles, divas kooperatīvās sabiedrības, kā arī viena akciju sabiedrība (AS).
Septembrī reģistrētā vienīgā jaunā AS ir "Agrova International", kuras akcionārs ir "Industra Bank" līdzīpašnieks SIA "J.A. Investment Holdings". Septembra izskaņā reģistrētās akciju sabiedrības pamatkapitāls ir 25 000 eiro. Par "Agrova International" valdes priekšsēdētāju iecelts Juris Adamovičs, bet valdes locekļiem - Hermanis Dovgijs un Mihails Keziks. Uzņēmuma padomē amatus ieņem Dmitrijs Adamovičs, Aleksandrs Adamovičs un Diliara Adamoviča.
Pamatkapitāla apjoma ziņā "Agrova International" starp visiem jaunreģistrētajiem uzņēmumiem septembrī ierindojas trešā desmita sākumā.
Lielākais pamatkapitāls no visiem pagājušajā mēnesī reģistrētajiem uzņēmumiem ir Sandija Urtāna dibinātajam SIA "Flagman Payments", liecina "Lursoft" dati. Jaunā uzņēmuma pamatkapitāls ir 700 000 eiro. Uzņēmējam pieder arī piena pārstrādes nozarē strādājošais SIA "Top Food", kura apgrozījums pagājušajā gadā bija 5,2 miljoni eiro, bet peļņa - 615 550 eiro.
Otrs lielākais pamatkapitāls septembrī bija SIA "Valeinis un Stepe" dibinātajai SIA "V puse". Arhitektūras nozarē strādājošā kapitālsabiedrība jaunreģistrētā uzņēmuma pamatkapitālā ieguldījusi 300 000 eiro. Savukārt trešais lielākais jaunreģistrētais uzņēmums ir lietuviešu "Girteka Transport" dibinātais SIA "Opticargo" ar 254 000 eiro pamatkapitālu.
"Lursoft" izpētījis, ka Lietuvas kapitāls ieguldīts 23 jaunajos uzņēmumos, kas reģistrēti pagājušajā mēnesī. Vairāk nekā 100 000 eiro pamatkapitālā ieguldīti arī septembrī reģistrētajās SIA "Online Shopping by Viktorija" (200 000 eiro) un SIA "Baltic Cargo Services" (109 000 eiro).
ĀRvalstu pamatkapitāls septembrī ieguldīts kopumā 144 jaunreģistrētos uzņēmumos.
Lietuviešu kapitāla uzņēmums SIA "Opticargo" ir arī lielākā jaunreģistrētā kapitālsabiedrība septembrī ārpus galvaspilsētas. "Lursoft" dati rāda, ka jaunā uzņēmuma juridiskā adrese reģistrēta Ropažu novadā. Šajā Pierīgas pašvaldībā septembrī reģistrēti 25 jauni uzņēmumi. Kopumā šā gada laikā Ropažu novadā reģistrēti 176 jauni uzņēmumi, bet likvidēts 101.
"Top 10" lielākie septembrī reģistrētie jaunie uzņēmumi pēc pamatkapitāla bija "Flagman Payments" ar 700 000 eiro, "V puse" ar 300 000 eiro, "Opticargo" ar 254 000 eiro, "Online Shopping by Viktorija" ar 200 000 eiro, SIA "GK Capital" ar 185 000 eiro, SIA "SK Events" ar 152 380 eiro, SIA "Valguma rezidence" ar 150 000 eiro, SIA "Baltic Cargo Services" ar 109 000 eiro, SIA "Ice Birojs" ar 100 000 eiro un SIA "HSFI" ar 100 000 eiro.
Otrs lielākais jauno uzņēmumu skaits aiz Rīgas septembrī reģistrēts Mārupes novadā - kopumā 44 uzņēmumi. Lielākais jaunreģistrētais uzņēmums šajā pašvaldībā septembrī bija SIA "Random Unicorn", kura pamatkapitālā uzņēmējs Rihards Pīks ieguldījis 52 800 eiro. "Lursoft" dati rāda, ka uzņēmējs ir līdzīpašnieks arī nekustamo īpašumu uzņēmumā SIA "Entrent" un informācijas tehnoloģiju nozarē strādājošajā SIA "Brand On Demand".
Jauni uzņēmumi pagājušajā mēnesī reģistrēti visās Latvijas pašvaldībās. Vismazāk, pa vienam jaunam uzņēmumam, pievienojušies Preiļu un Valkas novados, savukārt divi jauni uzņēmumi septembrī reģistrēti gan Krāslavas, gan Saulkrastu novados.
Pašvaldības, kuru teritorijā septembrī reģistrēts lielākais jauno uzņēmumu skaits ir Rīga ar 454 uzņēmumiem, Mārupes novads ar 44 uzņēmumiem, Ogres novads ar 32 uzņēmumiem, Jūrmala ar 31 uzņēmumu, Daugavpils ar 29 uzņēmumiem, Tukuma novads ar 26 uzņēmumiem, Liepāja ar 26 uzņēmumiem, Ķekavas novads ar 26 uzņēmumiem, Ropažu novads ar 25 uzņēmumiem un Valmieras novads ar 24 uzņēmumiem.
Vienlaikus šogad deviņos mēnešos likvidēti 6296 uzņēmumi.