Visas šīs būves ir pašvaldības īpašums, un to izmantošana drīkst notikt tikai ar pašvaldības atļauju un ievērojot pašvaldības izdotos noteikumus.
Šobrīd ir spēkā Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā”, tie attiecas uz bijušā Ogres novada teritoriju, ieskaitot Ogres pilsētu, un ir jāievēro ikvienam, kurš vēlas publiskā telpā izvietot reklāmu, sludinājumus vai cita veida informatīvos materiālus šīs teritorijas publiskajā telpā.
Šie noteikumi ir jāievēro arī personām, kuras vēlas izvietot afišas, plakātus un sludinājumus uz afišu stabiem un autobusu pieturvietu nojumēs Ogrē. Liela daļa reklāmas izvietotāju ievēro noteikumu prasības, bez saskaņojuma neko neizvieto; diemžēl ne mazums ir arī tādu, kam noteikumi, kā teikt, bijuši nebijuši – līmē gan lielāka, gan mazāka izmēra afišas, lapas un lapiņas ar sludinājumiem, kur vien pašiem tīk. Šādi tiek arī bojāts pašvaldības īpašums, jo paliek grūti notīrāmi līmes pleķi, papīra skrandas mētājas malu malās, un kādam tas viss ir jāsatīra, jāsakārto, jānovāc.
Lai saņemtu pašvaldības atļauju reklāmas izvietošanai, ar iesniegumu ir jāvēršas pašvaldībā. Iesniegumu var iesniegt Ogres novada pašvaldības Klientu pieņemšanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, vai atsūtīt elektroniski uz , pēc iesnieguma reģistrēšanas tas tiks nodots izskatīšanai būvvaldes māksliniekam.
Ja ir nepieciešama konsultācija vai neskaidrību gadījumā, jāsazinās ar būvvaldes mākslinieku (tālr. 65067787, e-pasts ).
Pašvaldība atgādina, ka saskaņā ar spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem ir aizliegts īslaicīgu vizuālu informāciju izvietot šim nolūkam neatļautās vietās, piemēram, uz žogiem, namu fasādēm, jaunbūvēm, apgaismes stabiem, transformatoru celtnēm u.c.
Tāpat pašvaldība atgādina, ka par noteikumu neievērošanu ir paredzēta administratīvā atbildība; fiziskām un juridiskām personām var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods – fiziskām personām līdz 70 soda vienībām, savukārt juridiskām personām līdz 280 soda vienībām (saskaņā ar Administratīvās atbildības likumā noteikto viena naudas soda vienība ir 5 eiro).
Šobrīd izstrādes procesā ir jauni saistošie noteikumi par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Ogres novadā, kas pēc to apstiprināšanas novada domē būs attiecināmi uz visu administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidoto Ogres novadu. Kamēr jaunu noteikumu nav, katra bijušā novada – Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres – teritorijā ir spēkā šo novadu domju apstiprinātie saistošie noteikumi.
Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā” pieejami Ogres novada pašvaldības mājaslapā šeit.