Šāda aktivitāte Latvijā norit jau astoto gadu, un tiek prognozēts, ka šogad tajā piedalīsies rekordliels skaits brīvprātīgo palīgu – vairāk nekā 140 brīvprātīgie dalībnieki. Kampaņu organizē studentu programma Southwestern Advantage sadarbībā ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju un biedrību “Atbalstu Latviju”.
Brīvprātīgajiem, kuri piedalīsies ziedojumu vākšanā, būs īpašas pazīšanās zīmes, ziedojumi tiks vākti speciāli noformētās ziedojumu kastītēs. Ikviens no kampaņas dalībniekiem tās laikā varēs uzrādīt pilnvarojumu vākt līdzekļus Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas un “Atbalstu Latviju” atbalstam.
Brīvprātīgie darbosies atbilstoši epidemioloģiskās drošības noteikumiem – no rīta veiks COVID-19 siekalu testu, ievēros drošu distanci un lietos sejas maskas.
Aizvadītajos gados Southwestern Advantage programmas studenti jau īstenojuši vairākus labdarības projektus, kuru ietvaros tika savākti līdzekļi SOS bērnu ciematu ģimeņu atbalstam – gāzes plīšu un apkures katlu iegādei, bērnu dalībai vasaras nometnēs un psiholoģiskā atbalsta un terapiju nodrošināšanai.
Kopumā aizvadīto gadu laikā, pateicoties brīvprātīgo palīgu atbalstam, savākti vairāk nekā 75 000 EUR.
Southwestern Advantage Latvia pārstāvis Iļja Skopincevs: “Manuprāt, tā ir lieliska tradīcija un iespēja kaut vienu dienu gadā apstāties, ieelpot, un saprast, ka visu pasaules naudu nopelnīt nevar, samācīties visiem eksāmeniem uz “izcili” arī nav iespējams. Tādēļ katru gadu ņemam vienu brīvu dienu un veltām savu enerģiju, palīdzot kādam, kam to tiešām vajag. 22. maijā visiem būs iespēja justies labi - mēs, kā studenti jutīsimies labi par ziedojumu vākšanu, cilvēki, kas atvērs durvis un izlems ziedot, jutīsies labi, palīdzot kādam, kam vajag palīdzību, un arī mūsu sadarbības partneri jutīsies labi, saņemot atbalstu.”
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja: “Tā ir lieliska tradīcija, ka jau astoto gadu Southwestern Advantage jaunieši dodas ielās, lai vāktu līdzekļus labdarības projektu īstenošanai. Apbrīnoju jauniešu neizsīkstošo enerģiju un pozitīvo attieksmi, visu dienu veltot ziedojumu vākšanai un klauvējot pie daudzu māju durvīm. Ziedojumi, ko šajā dienā saņemsim, palīdzēs atjaunot vannas istabas SOS audžuģimeņu mājās Īslīces ciematā. Ciemats darbojas jau 24 gadus, un vannas istabu remonts ir patiešām nepieciešams. Īpaši priecājamies, ka šogad šim mērķis saziedotos līdzekļus dubultot mums palīdzēs Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) Kopienas iniciatīva. Novēlu jauniešiem 22. maijā satikt daudz atsaucīgus cilvēkus, kuri izvēlēsies palīdzēt bērniem!”
“Atbalstu Latviju” pārstāvis Emīls Lejnieks: ““Atbalstu Latviju” jaunieši jau iepriekš ir uzrunājuši Latvijas iedzīvotājus, klauvējot pie durvīm, vācot ziedojumus gan dzīvniekiem, gan jaunajām māmiņām, gan jauniešiem ar smagiem attīstības traucējumiem, u.c. Prieks redzēt, ka ir jaunieši, nebaidoties no atraidījuma un grūtībām, uzdrošinās darīt kaut ko neierastu. Šajā laikā, kad visi ir noslēgušies sevī, iegrimuši savās rūpēs un domās, saruna ar jauku, smaidīgu un priecīgu studentu, kas brīvprātīgi pieklauvē pie viņa durvīm un cenšas palīdzēt citiem, var būt kā neliels, bet pozitīvs piedzīvojums. Katru dienu jau tā nenotiek, vai ne?”
Par programmu Southwestern Advantage
Southwestern Advantage ir studentu vasaras programma, kurā piedalās Baltijas valstu u.c. Eiropas valstu, ASV un Kanādas studenti, kas pastāv jau vairāk nekā 150 gadus. Programmas galvenais mērķis ir sniegt studentiem iespēju iegūt pieredzi gan komunikāciju, gan valodas jomās un arī iegūt zināšanas veiksmīgas nākotnes veidošanā. Studenti no Latvijas tajā piedalās kopš 2001. gada. Papildus darbam ASV, jaunieši atbalsta labdarības projektus Latvijā.
Par SOS bērnu ciematiem
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir nevalstiska labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenisku aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un uztur ģimeņu atbalsta centrus un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus “Airi vecākiem” vairākās Latvijas pašvaldībās. Divu SOS bērnu ciematu audžuģimenēs (Īslīcē un Valmierā), divās integrētajās SOS ģimenēs, kā arī SOS jauniešu mājās Jelgavā – atbalstu, drošību un jaunas mājas raduši 120 bērnu un jaunieši no visas Latvijas. Kopumā visās SOS bērnu ciematu īstenotajās atbalsta programmās gada laikā palīdzību saņem vairāk nekā 1200 bērnu.
Par “Atbalstu Latviju”
Biedrība “Atbalstu Latviju” ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir sniegt atbalstu citām labdarības organizācijām Latvijā un veicināt labdarības popularitāti un efektivitāti ar regulāro ziedotāju palīdzību. Šobrīd “Atbalstu Latviju” sniedz atbalstu septiņām labdarības organizācijām Latvijā: biedrībai “Ģimenes šūpulis” (sniedz patvērumu grūtībās nonākušām, vientuļām grūtniecēm), biedrībai “Latvijas Kustība par Neatkarīgu dzīvi” (veido grupu māju jauniešiem ar smagiem attīstības traucējumiem), “Tautas Palīdzības fondam” (veido projektu “Kundziņsalas skola – mākslu, izglītības un tehnoloģiju centrs”), nodibinājumam “Diakonijas Centrs” (palīdz trūcīgām ģimenēm ar pamatvajadzību apmierināšanu), biedrībai “Centrs MARTA” (vardarbībā cietušu sieviešu rehabilitācija) un dzīvnieku patversmēm “Labās mājas” un “Ar sirdi delnā”. Kopš biedrības dibināšanas 2020. gada maijā šīm organizācijām kopā sniegts atbalsts vairāk nekā 114 000 EUR apmērā.