Pirmajā sanāksmē piedalījās Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Kalējs, Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars, Septītās dienas adventistu Ogres draudzes pārstāvis Ainārs Gailis, Ogres evaņģēlisko baptistu draudzes pārstāve Nadežda Jukša, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un domes deputāts Jānis Iklāvs. Sanāksmei pievienojās arī Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs, kurš šobrīd organizē mācību procesu Krapes skolā. Saskaņā ar 18. februārī Ogres novada ārkārtas domes sēdē pieņemto lēmumu mācību procesu Krapes skolā līdz 2021. gada 25. augustam organizē Ogres 1. vidusskola.
Pirmajā komisijas sanāksmē piedalījās arī Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kurš sarunas sākumā aicināja ievēlēt reliģisko lietu komisijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku. E. Helmanis ierosināja par komisijas priekšsēdētāju iecelt Ogres Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāju Mārtiņu Kalēju, savukārt par vietnieku - Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītāju Daini Pandaru. Komisijas locekļi vienbalsīgi apstiprināja šos izvirzītos kandidātus. Domes priekšsēdētājs komisijai novēlēja veiksmīgu darba cēlienu, uzsverot, ka iedzīvotāju interese par kristīgās skolas virzienu norāda, ka pašvaldībai ir jāturpina nodrošināt šāda veida pakalpojums.
Sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis, ka Krapes skolā ir jānodrošina iespēja gan apgūt kvalitatīvu izglītību, gan arī kristīgās vērtības. I. Grigorjevs informēja, ka, sākot ar pagājušo gadu, izglītības saturā vairs nav atsevišķi izdalīts mācību priekšmets – kristīgā mācība, līdz ar to ir ļoti rūpīgi jādomā, kā šīs kristīgās vērtības turpmāk integrēt mācību procesā. Viņaprāt, tās var būt fakultatīvās nodarbības par šo tēmu vai mācību materiāls pedagogiem sociālo zinību ietvaros.
M. Kalējs ieteica Krapes skolu veidot kā pilotprojektu, integrējot izstrādātās vadlīnijas šajā mācību iestādē un vienlaikus izvērtējot to efektivitāti. Ilgtermiņā šādas vadlīnijas varētu ikvienai skolai Ogres novadā, kas vēlas mācību procesā ietvert arī kristīgo izglītību. Vadlīnijas Krapes skolai tiks apstiprinātas nākamajā komisijas sanāksmē.
Diskusijas laikā Reliģisko lietu komisija arī nolēma, ka jāturpina sarunas par Ogres 1. vidusskolas struktūrvienības "Krapes skola" vadītāja kandidatūru, kuram būtu gan atbilstoša izglītība, gan padziļināta izpratne un interese par kristīgajām vērtībām. Par struktūrvienības vadītāja pienākumu izpildītāju uz laiku šobrīd ir iecelta Judīte Hmeļnicka, kura savulaik šajā skolā strādājusi kā skolotāja.
Saskaņā ar 18. februāra lēmumu "Par Ogres novada reliģisko lietu komisijas sastāva ievēlēšanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu" par darbu Ogres novada reliģisko lietu komisijā komisijas locekļi saņem atalgojumu ar noteiktu stundas likmi. G. Sīviņš un J. Iklāvs no atalgojuma par darbu komisijā atteicās.
Reliģisko lietu komisija izstrādā vadlīnijas Krapes skolai
