Ieskandinot Tēvu dienu, tiekamies plkst. 08.00 no rīta, pie Daugavas krasta, uz makšķerēšanas sacensībām.
(Piesakamies makšķerēšanas sacensībām pie tūrisma speciālista Aleksandra rakstot uz epastu līdz 11.09.2021 (ieskaitot): vai zvanot pa tālr.: 25419714).
Tiem, kam brīvdienu rītā patīk ilgāk pagulēt, vēlākā stundā būs iespēja aizstaigāt līdz Rembates parkam, kur no plkst. 12:00 aicinām savus tētus uz pastaigu!
Tētiem kopā ar saviem mīļajiem būs iespēja piedalīties mini futbola sacensībās, diska golfa sacensībās, lāzertaga sacensībās kā arī NBS Gaisa spēku veidotajās spēka stafetēs un biedrības Visa veida kustība aktivitātēs, kur uzvara vainagosies ar tētu kausa izcīņu.
(Tētu kausa izcīņai aicinām pieteikties pie tūrisma speciālista Aleksandra elektroniski, rakstot uz e-pastu: līdz 11.09.2021 (ieskaitot) vai telefoniski 25419714)
Tiem, kam prāts nenesas uz sportiskām aktivitātēm, būs iespēja izveidot medaļu savam tētim, uzrakstīt kādu īpašu apsveikumu vai izcept spēcinošu kliņģeri.
Paralēli tiksimies ar Valsts policijas patruļnieku Runci Rūdi, kas atgādinās bērniem un vecākiem par kārtību un iepazīstinās ar policista darbu, pašvaldības policijas darbiniekiem un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem mazajā depo.
Kopā ar Lielvārdes mūzikas un mākslas skolas bērniem apgleznosim super tēta auto- vai zini ar kādu auto vēlētos braukt Tavs tētis?
Staigājot cauri parkam noteikti nepalaidiet garām dažādu spēkratu izstādi.
Aicinām ikvienu ģimeni baudīt svētku notikumus, ļaujoties Tētu dienas pārsteigumiem!
NOLIKUMS šeit:
Lielvārdes novada Kultūras centra kolektīvs