Bērni pamāja no savu istabu lodziņiem vai pasveicināja satikto vecīti uz ielas.
Ziemassvētku vecītis pārsteidza arī pieaugušos, pieklauvējot pie lodziņa un ienesot līksmību katrā mājā.
23. decembra vakarā, īsi pirms Ziemassvētku brīnumu gaidīšanas, mazus un lielus rembatiešus pārsteidza Ziemassvētku vecītis. Vecītis devās pa visu Rembates pagastu, lai apsveicinātos ar katru, kurš Ziemassvētku vecīti gaidīja. Smaidi, prieks un laba vēlējumi sagaidīja katrā mājā.
Bērni pamāja no savu istabu lodziņiem vai pasveicināja satikto vecīti uz ielas.
Ziemassvētku vecītis pārsteidza arī pieaugušos, pieklauvējot pie lodziņa un ienesot līksmību katrā mājā.