Ceturtdiena, 09.10.2025 22:39
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:39
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 29. decembris, 2022 08:55

Rembatē viesojās Ziemassvētku vecītis

kegumanovads.lv
Rembatē viesojās Ziemassvētku vecītis
Trešdiena, 29. decembris, 2022 08:55

Rembatē viesojās Ziemassvētku vecītis

kegumanovads.lv

23. decembra vakarā, īsi pirms Ziemassvētku brīnumu gaidīšanas, mazus un lielus rembatiešus pārsteidza Ziemassvētku vecītis. Vecītis devās pa visu Rembates pagastu, lai apsveicinātos ar katru, kurš Ziemassvētku vecīti gaidīja. Smaidi, prieks un laba vēlējumi sagaidīja katrā mājā.

Bērni pamāja no savu istabu lodziņiem vai pasveicināja satikto vecīti uz ielas.

Ziemassvētku vecītis pārsteidza arī pieaugušos, pieklauvējot pie lodziņa un ienesot līksmību katrā mājā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?