Ceturtdiena, 09.10.2025 22:39
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:39
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 2. marts, 2022 09:01

Rembates aplis Ukrainai

kegumanovads.lv
Rembates aplis Ukrainai
Trešdiena, 2. marts, 2022 09:01

Rembates aplis Ukrainai

kegumanovads.lv

Ik gadu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā, Rembatē tiek izskriets "Rembates aplis". Atbalstot Ukrainas brīvību, aicinām piedalīties skrējienā, kura dalības maksa tiks ziedota Ukrainai.

Skrējiens norisināsies 5. martā no plkst. 11.00 līdz 14.00 pie Rembates Tautas nama. Apļu garums paliek nemainīgs - lielais 10 km un mazais 3 km. Dalības maksa – 10 EUR. Samaksāt būs iespēja uz vietas pie reģistrācijas no plkst.10.30.
Informējam, ka šoreiz skrējiens nav sacensības, kurās tiks fiksēts laiks un iegūtās vietas. Skrējiena dalībnieki piedalās simboliskā skrējienā, atbalstot Ukrainas brīvību.


Dalībniekus aicinām ierasties dzeltenā vai zilā apģērbā. Skrējiens notiks sadarbībā ar SK "Rembate". Sīkākā informācija – 27884206 (Liene).


Aicinām ievērot valstī noteiktos ierobežojumus.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?