Skrējiens norisināsies 5. martā no plkst. 11.00 līdz 14.00 pie Rembates Tautas nama. Apļu garums paliek nemainīgs - lielais 10 km un mazais 3 km. Dalības maksa – 10 EUR. Samaksāt būs iespēja uz vietas pie reģistrācijas no plkst.10.30.
Informējam, ka šoreiz skrējiens nav sacensības, kurās tiks fiksēts laiks un iegūtās vietas. Skrējiena dalībnieki piedalās simboliskā skrējienā, atbalstot Ukrainas brīvību.
Dalībniekus aicinām ierasties dzeltenā vai zilā apģērbā. Skrējiens notiks sadarbībā ar SK "Rembate". Sīkākā informācija – 27884206 (Liene).
Aicinām ievērot valstī noteiktos ierobežojumus.