Projekts "Rembates basketbola laukuma atjaunošana" realizēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda finansiālu atbalstu. Projekta īstenotājs: Biedrība „Sporta klubs "Rembate"".
Ceturtdiena, 30. septembris, 2021 07:49
Rembates basketbola laukuma atklāšanas spēle
Ceturtdien, 30.septembrī, plkst. 18.00 notiks jaunā Rembates basketbola laukuma atklāšanas spēle. Spēles tiesneši un goda viesi būs BK “Ogre” spēlētājs Kristaps Dārgais un menedžeris Jānis Laganovskis.