Ceturtdiena, 09.10.2025 20:47
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:47
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 30. septembris, 2021 07:49

Rembates basketbola laukuma atklāšanas spēle

kegumanovads.lv
Rembates basketbola laukuma atklāšanas spēle
Ceturtdiena, 30. septembris, 2021 07:49

Rembates basketbola laukuma atklāšanas spēle

kegumanovads.lv

Ceturtdien, 30.septembrī, plkst. 18.00 notiks jaunā Rembates basketbola laukuma atklāšanas spēle. Spēles tiesneši un goda viesi būs BK “Ogre” spēlētājs Kristaps Dārgais un menedžeris Jānis Laganovskis.

Projekts "Rembates basketbola laukuma atjaunošana" realizēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda finansiālu atbalstu. Projekta īstenotājs: Biedrība „Sporta klubs "Rembate"".

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?