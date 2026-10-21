Remontdarbu dēļ nākamnedēļ būs izmaiņas vilcienu satiksmē arī starp Rīgu un Ogri

Tukuma līnijā atsevišķiem reisiem mainīsies kustības saraksts 27. oktobrī un 29. oktobrī, jo VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) veiks atjaunošanas darbus tiltam pār Lielupi. Izmaiņas plānotas laika posmā ar mazāku pasažieru plūsmu - no plkst. 9.30 līdz 16.10. Šajās dienās būs reisi, kas tiks atcelti, saīsināti vai pagarināti, atsevišķi vilcieni aties agrāk vai vēlāk nekā ierasts, kā arī vilcieni aties no citiem sliežu ceļiem.
Abas dienas katrā virzienā būs atcelti seši vilcienu reisi. Vilcieni no Rīgas nekursēs plkst. 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, savukārt reisi, kas šajā periodā kursēs apaļās stundās, brauks nevis līdz Slokai, bet tālāk - plkst. 10 līdz Ķemeriem, bet plkst. 11, 12, 13, 14 un 15 - līdz pieturai "Tukums II". Atsevišķiem reisiem mainās tikai vilcienu pienākšanas laiks pieturvietās. Vilciens, kas plkst. 9.30 atiet no Rīgas, pieturvietās starp Sloku un "Tukums II" piestās 11 līdz 13 minūtes vēlāk. Savukārt reiss, kas no Rīgas atiet plkst. 15.45, posmā starp Priedaini un Dubultiem pieturvietas sasniegs septiņas minūtes vēlāk nekā ierasts.
Savukārt no Slokas uz Rīgu vilcieni nekursēs plkst. 10.09, 11.09, 12.09, 13.09, 14.09, 15.09. Lai galvaspilsētu sasniegtu ierastajā laikā, virzienā uz Rīgu vairāki vilcieni aties 10 līdz 17 minūtes agrāk nekā ierasts. Šajās divās dienās viens reiss uz Rīgu būs saīsināts, bet viens pagarināts. Reiss, kas parasti kursē no "Tukums II", sāks ceļu Ķemeros plkst. 11.20, kas ir 10 minūtes agrāk nekā ierasts. Savukārt reiss, kas parasti kursē no Ķemeriem, sāks ceļu no "Tukums II" plkst. 11.52 un Ķemeros būs 17 minūtes agrāk nekā ierasts - plkst. 12.13.
Pasažieri Jūrmalas pieturvietās aicināti pievērst uzmanību sliežu ceļiem, ko kuriem aties vilcieni. 27. oktobrī un 29. oktobrī visi vilcieni pieturvietās Lielupe, Bulduri, Dzintari un Majori gan pienāks no Rīgas, gan aties uz Rīgu no pirmā ceļa, bet Dubultos vilcieni no Rīgas pienāks uz pirmā ceļa, bet uz Rīgu aties no otrā ceļa.
Savukārt Aizkraukles līnijā atsevišķiem reisiem mainīsies kustības saraksts no 28. oktobra līdz 30. oktobrim, jo LDz remontēs pārbrauktuvi. Katrā no datumiem ir ieviestas atšķirīgas īslaicīgas izmaiņas, lai mazinātu remontdarbu radītās neērtības pasažieriem. Šajās dienās būs reisi, kas tiks atcelti vai saīsināti, kursēs agrāk vai vēlāk nekā ierasts, kā arī vilcieni aties no citiem sliežu ceļiem. Tāpat 28. oktobrī un 29. oktobrī tiks ietekmēti arī Daugavpils, Madonas un Ludzas vilcieni un pēdējais reiss no Rīgas uz Jelgavu.
Abās dienās atcelti divi reisi no Rīgas - plkst. 19.39 un 20.39, savukārt reiss, kas atiet no Rīgas plkst. 17.24, kursēs tikai līdz Salaspilij, nevis Ogrei. Šajās dienās ir atcelti arī divi reisi no Lielvārdes - plkst. 19.28 un 20.25, savukārt reiss, kas parasti kursē no Ogres, sāks ceļu Salaspilī 18.15, kas ir 32 minūtes agrāk nekā ierasts. Tāpat deviņas minūtes agrāk aties vilciens no Lielvārdes uz Rīgu - plkst. 18.15. Šajās divās dienās vairāki vilcieni aties arī ievērojami vēlāk nekā ierasts, piemēram, divi reisi būs pusstundu vēlāk - no Rīgas uz Aizkraukli - plkst. 22.09, kā arī no Lielvārdes uz Rīgu - plkst. 22.07.
Tāpat šajās dienās no Rīgas agrāk aties divi reisi - uz Aizkraukli plkst. 4.47 un uz Ogri plkst. 5.28.
Tāpat 13 minūtes agrāk aties reiss no Lielvārdes uz Rīgu - plkst. 4.41 un divas minūtes agrāk no Aizkraukles uz Rīgu - plkst. 5.01.
28. oktobrī no plkst. 18.40 un 29. oktobrī līdz plkst. 6.15 pieturvietās Dole, Dārziņi, Rumbula, Gaisma, Šķirotava, Daugmale vilcieni pienāks no Rīgas un aties uz Rīgu no otrā ceļa, bet Salaspilī kā ierasti vilcieni uz Rīgu aties no pirmā ceļa, vilcieni no Rīgas pienāks uz otrā ceļa, bet vilcienu reiss plkst. 18.15 aties no trešā ceļa. Savukārt pieturā Jāņavārti dīzeļvilcieni uz Rīgu aties no pirmā ceļa, bet uz otrā ceļa pienāks un aties visi elektrovilcieni, kā arī pienāks dīzeļvilcieni no Rīgas.
29. oktobrī no plkst. 18.40 un 30. oktobrī līdz plkst. 6.15 pieturvietās Dole, Dārziņi, Rumbula, Gaisma, Šķirotava, Daugmale vilcieni pienāks no Rīgas un aties uz Rīgu no pirmā ceļa, bet Salaspilī kā ierasti vilcieni uz Rīgu aties no pirmā ceļa, vilcieni no Rīgas pienāks uz otrā ceļa, bet vilcienu reiss plkst. 18.15 aties uz trešā ceļa. Savukārt pieturā Jāņavārti visi elektrovilcieni un dīzeļvilcieni uz Rīgu aties no pirmā ceļa, bet uz otrā ceļa pienāks dīzeļvilcieni no Rīgas.
28. oktobrī un 29. oktobrī pēdējais reiss no Rīgas uz Jelgavu aties 10 minūtes vēlāk - plkst. 23.45. Vilcienu kustības grafiks šajās dienās mainīsies arī atsevišķiem dīzeļvilcienu reisiem.
Viens reiss no Rīgas uz Daugavpili aties 11 minūtes vēlāk - plkst. 21.12, savukārt no Daugavpils uz Rīgu reiss, kas atiet plkst. 16.29, Rīgā pienāks trīs minūtes vēlāk nekā parasti, bet vēl viens reiss no Rīgas aties 11 minūtes vēlāk - plkst. 18.21. Vilciens no Rīgas uz Madonu aties trīs minūtes vēlāk - plkst. 19.04, bet Rīgā pienāks 12 minūtes vēlāk - plkst. 21.38. Vilciens no Ludzas aties ierastajā laikā - plkst. 16.55, bet Rīgā pienāks 12 minūtes vēlāk - plkst. 20.11.
Jau ziņots, ka 2025. gadā PV pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no LDz veiktajām funkcijām.