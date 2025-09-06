Remontdarbu dēļ nebūs karstā ūdens vairākās adresēs Ogrē, dažviet būs padeves traucējumi

Siltumenerģijas padeves atslēgums būs daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām: Kalna prospektā 5, Zvaigžņu ielā 4, Sūnu ielā 3, Turkalnes ielā 1, 1a, 3, 5, 9, 13, Zaķu ielā 1, 2, Zvaigžņu ielā 3.
Atslēgums būs arī iestādēm, vienģimeņu mājām un juridisko personu īpašumiem: Lapu ielā 5, 7, 9, Brīvības ielā 33, 37, 39, 42, 44, 48, 50, Kalna prospektā 5a, Zvaigžņu ielā 7, Zinību ielā 3, Krasta ielā 11, Sūnu ielā 1, Turkalnes ielā 5a.
Savukārt siltumenerģijas padeves traucējumi (traucēta karstā ūdens un apkures padeve) būs vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Ogrē: Lapu ielā 2, 4, 6, 8, Parka ielā 7, 8, 10, Tīnūžu ielā 3a, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
SIA “Ogres namsaimnieks” atvainojas par sagādātajām neērtībām!