Turpinot uzlabot dzelzceļa infrastruktūru, VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) nākamnedēļ, no 27. jūlija līdz 30. jūlijam veiks dzelzceļa pārbrauktuves remontdarbus Ogrē, Raiņa prospektā. Remontdarbu laikā transporta kustība pa pārbrauktuvi tiks pilnībā slēgta.

Pārbrauktuve tiks slēgta sākot no otrdienas, 27. jūlija, plkst. 20.00 līdz sestdienas, 30. jūlija, plkst. 21.00.

Lūdzam sekot līdzi izmaiņām vilcienu kustības sarakstos.

LDz aicina autovadītājus būt saprotošiem un izvēlēties citus apbraukšanas ceļus, tādējādi izvairoties no iespējamiem sastrēgumiem intensīvajās satiksmes stundās.

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”. LDz ir saņēmis Ilgtspējas indeksa Zelta novērtējumu, kā arī ierindojas starp vērtīgākajiem un vislabāk pārvaldītajiem Latvijas uzņēmumiem "Prudentia" un "Nasdaq Riga" ik gadu veidotajā sarakstā.

Informāciju sagatavoja VAS “Latvijas dzelzceļš”.

