Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 8.jūlija lēmumiem “Par Ogres novada pašvaldības centralizētās administrācijas izveidošanu” un “Par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu likmju saraksta apstiprināšanu”, ir uzsākta Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma pašvaldību administrāciju reorganizācija.
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikuma 22. punktu novada pašvaldības centrālo administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors, savukārt, lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas funkcijas nepārtrauktību un likumību Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pašvaldību administrācijās to reorganizācijas procesā, pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ir izdevis rīkojumu par atbildīgā speciālista iecelšanu katrā no reorganizējamo pašvaldību administrācijām.
Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta teritoriālajā vienībā par atbildīgo speciālistu norīkota Aiva Ormane, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darbības risku vadītāja, Ķeguma pilsētas teritoriālajā vienībā – Juris Laizāns, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas administrators, Lielvārdes pilsētas un pagasta teritoriālajā vienībā – Juris Rudens, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas vecākais speciālists kapitāldaļu jautājumos.
Viens no norīkoto atbildīgo personu uzdevumiem būs arī pieņemt iedzīvotājus un sniegt informāciju par Ogres novada pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem, kas nav domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, izpilddirektora vai viņa vietnieka kompetencē.
Iedzīvotāji tiks pieņemti, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar atbildīgajiem speciālistiem, rakstot e-pastu vai zvanot pa tālruni:
Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta teritoriālajā vienībā: Aiva Ormane, , tālr. 29 207 658;
Ķeguma pilsētas teritoriālajā vienībā: Juris Laizāns, , tālr. 29 244 266;
Lielvārdes pilsētas un pagasta teritoriālajā vienībā: Juris Rudens, , tālr. 29140033.
Atbildīgie speciālisti augstāk minēto teritoriālo vienību administrācijās strādās līdz brīdim, kad tiks izveidota attiecīgās teritoriālās vienības pārvaldes struktūra un amatā iecelts pārvaldes vadītājs.