Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra ir Ogres novada pašvaldības domes un Ikšķiles novada pašvaldības domes izveidota kopīga iestāde, kuras pārraudzība līdz šim īstenota ar novadu domes apstiprināto uzraudzības padomes starpniecību, taču, ņemot vērā, ka administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Ikšķiles novada pašvaldības saistības un mantu no 2021. gada 1. jūlija ir pārņēmusi Ogres novada pašvaldība, turpmāk iestādes darbību pārraudzīs Ogres novada pašvaldība. Līdz ar reorganizāciju tiek likvidēta Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” uzraudzības padome.
Aģentūras darbības mērķis ir tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa izveidošana un attīstība Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību kopīgā lietošanā esošajā teritorijā ar kopējo zemes platību 438,38 ha, kas ietver dabas parku “Ogres Zilie kalni” un tam piegulošo teritoriju (24,04 ha Ogres novada pašvaldības nekustamais īpašums, kas nodots abu pašvaldību koplietošanā, 413 ha SIA “Rīgas meži” nekustamie īpašumi, kas iznomāti abām pašvaldībām, un 1,34 ha Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” nekustamais īpašums, kas iznomāts abām pašvaldībām), un atrodas abu novadu administratīvajās teritorijās, īstenojot vienotu tūrisma, vides aizsardzības, veselības veicināšanas un sporta attīstības politiku abu novadu interesēs.
Sadarbojoties ar Latvijas un Eiropas Savienības institūcijām, vietējām un starptautiskām organizācijām labiekārtojuma, vides aizsardzības, sporta projektu attīstīšanā un īstenošanā, “Zilie kalni” attīstības aģentūra veiksmīgi apsaimnieko un attīsta kompleksu, nodrošina sporta un brīvā laika dažādas pavadīšanas iespējas, organizē bērniem un jauniešiem izglītojošus pasākumus, kā arī dažādus kultūras pasākumus, piesaista tūristus un veicina Ogres novada atpazīstamību. Kompleksa teritorijā veikti arī ievērojami labiekārtošanas pasākumi (ierīkotas labierīcības, atpūtas soliņi, kāpnes, platformas, apgaismojums, ugunskura un piknika vietas u.c.), dabas parka teritorijā saglabājot gan dabas daudzveidību un aizsardzību, gan nodrošinot teritorijas pieejamību atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām. Komplekss un tajā piedāvātās izziņas un atpūtas iespējas ir kļuvušas populāras visā Latvijā.
Paplašinās aģentūras darbību
Izvērtējot līdzšinējās aģentūras aktivitātes, tika izvirzīts priekšlikums paplašināt iestādes darbību, uzdodot veikt arī Ķentes pilskalna (tajā skaitā kalnu slēpošanas trases attīstīšana u.c.) un Ogres upes ielejas dabas parka attīstīšanu, kā arī nodot tās pārvaldībā un apsaimniekošanā Ogres novada pašvaldībai piederošās meža zemes, panākot efektīvu un vienotu meža sistēmas attīstību Ogres novadā. Līdz ar reorganizāciju izstrādāta jauna aģentūras struktūra, amatu klasificēšana, funkcijas un atbildība. Tāpat izstrādāts jauns aģentūras nolikums, kas noteiks aģentūras mērķus, uzdevumus un pārvaldība kārtību. Reorganizācija tiek uzsākta ar šī gada 17. decembri, paredzot, ka jaunā iestāde, kas turpmāk sauksies Ogres novada pašvaldības aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra, darbību uzsāks 2022. gada februārī. Drīzumā tiks organizēts atklāts konkurss uz Ores novada pašvaldības Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūras direktora amata vietu.
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis domes sēdē atzina, ka līdz šim meži visa apvienotā novada teritorijā ir apsaimniekoti salīdzinoši neapzinīgi. Apvienotajā novadā ir vairāk nekā 1000 h meža, un aģentūras darbības paplašināšana ļaus uzlabot šo mežu apsaimniekošanas kvalitāti. “Mums ir jādomā par nākamajām paaudzēm – jāstāda koki, jākopj jaunaudzes,” komentēja E. Helmanis, iezīmējot galvenos iestādes uzdevumus – meža audita veikšana, meža vērtības noteikšana. “Šis ir laiks, kad mēs varam šo jautājumu sakārtot, lai būtu saimnieki paši savā zemē.” Domes priekšsēdētājs uzsvēra veiksmīgo sadarbību ar bijušo Ikšķiles novada pašvaldību laikā, kad tika dabas parks tapa. “Pateicoties Induļa Trapiņa atbalstam, mēs tagad varam atskatīties uz ļoti veiksmīgi īstenotu kopprojektu.”
E. Helmanis arī informēja, ka pašvaldība pirms pāris gadiem savā īpašumā iegādājusies Ķentes pilskalnu, kur šobrīd plānots izveidot slēpošanas trasi. Apjomīgi plāni saistās ar Ogres upes ielejas dabas parka attīstību, kur paredzēts izveidot vienotu ūdens maršrutu novada teritorijā.