Režisors Alvis Hermanis pēc izstāšanās no paša dibinātās biedrības pievienojies jaunai partijai

Režisors Alvis Hermanis pēc izstāšanās no paša dibinātās biedrības pievienojies jaunai partijai
Režisors Alvis Hermanis pievienojies partijai "Republika" un rosinās tās nosaukumu mainīt uz "Mēs mainām noteikumus", liecina viņa ieraksts sociālajā medijā "Facebook". "Tā kā likums neļauj dibināt jaunu partiju vienu gadu pirms vēlēšanām, tad es, Alvis Hermanis, kopā ar domubiedru Jāzepu Baško esam iestājušies kādas nelielas, jau sen reģistrētas partijas rindās, kuras biedri atbalsta kustības "Bez partijām" mērķus un idejas," viņš raksta.

Alvis Hermanis norāda, ka plāno esošajai partijai "Republika" piedāvāt jaunu programmu un mainīt tās nosaukumu uz "Mēs mainām noteikumus", lai piešķirtu tai jaunu identitāti. Hermanis arī pauž, ka partija startēs Saeimas vēlēšanās 2026. gada 3. oktobrī.

Tāpat režisors raksta, ka ir gatavs uzņemties šīs partijas vadību.

Hermanis raksta, ka jaunais nosaukums "ietver gan galveno mērķi - vēlēšanu likuma maiņu (lai turpmāk balsotu par individuāliem kandidātiem nevis partiju listēm), gan arī vajadzību pēc pārmaiņām visos valsts pārvaldes un ierēdniecības līmeņos - kur pašlaik, kā zināms, neviens ne par ko īsti neatbild".

Hermanis min, ka jaunā partija iestāsies par individuālu atbildību un piedāvās konceptu, ka par katru lietu, vietu, projektu vai rīcību būs atbildīgs tikai viens cilvēks. "Tas attiecas gan uz valsts pārvaldi (no vēlēšanu metodes līdz birokrātijas funkcijām), gan pilsoņu brīvību un atbildību pašiem lemt par savu dzīvi. Protams, valsts palīdzēs tiem, kuri nespēj sevi apgādāt paši, taču pārējiem vajag vairāk brīvības un līdz ar to - personīgas atbildības," raksta režisors.

Hermaņa piedāvā atcelt visus ierobežojumus savas zemes, mežu izmantošanai un privātai apbūvei, kā arī atļaut visiem zemessargiem turēt mājās ieročus. Tāpat viņš piedāvā, ka "uzņēmējdarbības nevajadzīga regulēšana un kontrolēšana tiek traktēta kā valsts sabotāža ar attiecīgām sekām", un "skolu vada direktors, nevis ministrija".

Jau ziņots, ka Hermanis, Baško, Armands Broks, Pēteris Sproģis un Guntars Vītols 11. novembrī oficiāli dibināja biedrību "Bez partijām". Tika norādīts, ka tās mērķis ir apvienot domubiedrus, lai izstrādātu praktisku un īstenojamu valsts attīstības plānu. Saskaņā ar statūtiem biedrības primārais mērķis ir panākt izmaiņas vēlēšanu kārtībā, radot taisnīgāku, caurspīdīgāku un cilvēkam atbildīgāku politisko sistēmu.

Īsi pēc dibināšanas biedrību "Bez partijām" pameta Baško, bet decembra vidū arī Hermanis.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka partiju "Republika" 2021. gadā izveidoja Vjačeslavs Dombrovskis, kurš tagad pārstāv "Latvijas attīstībai".

Šobrīd partijas valdē strādā Linda Valaine-Rohņana, Elviss Ozols, Inguss Kudiņš, Ēriks Pucens un Māris Feldmanis, liecina "Firmas.lv" informācija.

