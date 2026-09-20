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Svētdiena, 20. septembris, 2026 19:55

Rīgā niecīga interese piedalīties Krievijas Valsts domes vēlēšanās, secina iekšlietu ministrs Dombrava

OgreNet
Rīgā niecīga interese piedalīties Krievijas Valsts domes vēlēšanās, secina iekšlietu ministrs Dombrava
Krievijas vēstniecība Latvijā
Svētdiena, 20. septembris, 2026 19:55

Rīgā niecīga interese piedalīties Krievijas Valsts domes vēlēšanās, secina iekšlietu ministrs Dombrava

OgreNet

Šodien līdz plkst. 14 pārbaudīti 164 Krievijas pilsoņi, kuri apmeklējuši Krievijas vēstniecību, lai piedalītos Krievijas Valsts domes vēlēšanās, sociālajā platformā "X" vēsta iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA). Ministrs ierakstā norāda, ka Valsts policija un robežsardze veic imigrācijas kontroli pie Krievijas vēstniecības, kur ir izveidots vēlēšanu iecirknis. Katrs vēstniecības apmeklētājs tiek uzskaitīts. Pārkāpumi līdz šim netika konstatēti.

Dombrava atzīmē, ka interese par dalību Krievijas Valsts domes vēlēšanās Rīgā ir niecīga. Viņš arī apgalvo, ka Krievijas vēstniecība vienlaicīgi telpās ielaiž tikai vienu apmeklētāju, tādējādi mākslīgi veidojot nelielu rindu pie vēstniecības.

Jau ziņots, ka Latvija neatzīst Krievijas tā dēvētajās Valsts domes vēlēšanās notikušo balsošanu Ukrainas pagaidu okupētajās teritorijās, Moldovas Pārdņestras reģionā un Gruzijas reģionos - Abhāzijā un Chinvali/Dienvidosetijā, aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijā.

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Ministrija uzsver, ka Krievijas īstenotā Ukrainas teritoriju nelikumīgā pagaidu okupācija un prettiesiskā aneksija, Gruzijas Abhāzijas un Chinvali/Dienvidosetijas reģionu okupācija, kā arī tās patvaļīgās un prettiesiskās darbības Moldovas Pārdņestras reģionā ir pretrunā starptautiskajām tiesībām. Šajās teritorijās rīkotajām tā dēvētajām Valsts domes vēlēšanām nav leģitīma pamata, un Latvija tās neatzīst.

Latvija nosoda Krievijas tā dēvēto Valsts domes vēlēšanu rīkošanu Krimas pussalā un Sevastopolē, Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalos, Moldovas Pārdņestras reģionā, kā arī Gruzijas Abhāzijas un Chinvali/Dienvidosetijas reģionos.

Latvija atkārtoti pauž visstingrāko atbalstu Moldovas, Ukrainas un Gruzijas suverenitātei un teritoriālajai integritātei to starptautiski atzītajās robežās, paziņojumā norāda Ārlietu ministrija.

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