Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Tallinā, seko Rīga un Viļņa. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Rīgā, seko Tallina, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Viļņā.
Rīgā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā 95.markas benzīna cena nedēļas laikā palielinājās par 1,1% - līdz 1,814 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā kāpa par 6% un piektdien bija 2,134 eiro par litru.
Viļņā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā 95.markas benzīna cena nedēļas laikā samazinājās par 1,9% un piektdien bija 1,719 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena kritās par 0,2% un bija 2,114 eiro par litru.
Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās 95.markas benzīns maksāja 1,829 eiro par litru, kas ir par 2,5% vairāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena pakāpās par 10,4% un piektdien bija 2,119 eiro par litru.
Autogāzes cena Rīgā, salīdzinot ar situāciju pirms nedēļas, nav mainījusies un piektdien bija 1,055 eiro par litru. Savukārt Viļņā autogāzes cena palielinājās par 9,4% - līdz 0,979 eiro, bet Tallinā samazinājās par 0,3% - līdz 0,907 eiro par litru.