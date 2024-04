Rīgas HES ūdenskrātuvē nākamnedēļ būs pazemināts ūdens līmenis Ogresnovads.lv

AS "Latvenergo" Rīgas HES ūdenskrātuvē no 3. līdz 9. jūlijam būs pazemināts ūdens līmenis hidrotehnisko būvju apsekošanai.

No 3. līdz 9. jūlijam (ieskaitot) Rīgas HES ūdenskrātuvē būs ūdens līmeņa pazemināšana un noturēšana augstuma atzīmju robežās no 16,25 līdz 16,45 m LAS, nodrošinot projektam "Rīgas HES ūdens pārgāznes balstu virsmu no augšas bjefa puses atjaunošanas būvprojekta izstrāde" nepieciešamo mainīgās ūdens līmeņa zonas apsekošanu.