Rīgas HES ūdenskrātuvē norisināsies BTA Latvijas Čempionāta spiningošanā no laivām 1. posms

Rīgas HES ūdenskrātuvē norisināsies BTA Latvijas Čempionāta spiningošanā no laivām 1. posms
Rīgas HES ūdenskrātuvē norisināsies BTA Latvijas Čempionāta spiningošanā no laivām 1. posms

Jau šajā nedēļas nogalē, 7. un 8. augustā, Rīgas HES ūdenskrātuvē norisināsies Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas rīkoto sacensību BTA Latvijas Čempionāts spiningošanā no laivām 1. posms. Sacensībām pieteikušās un cīņu par 2021.gada Latvijas čempiona titulu spiningošanā no laivām uzsāks 30 ekipāžas (viena ekipāža sastāv no vienas laivas un 2 sportistiem), tiks pārstāvētas 12 komandas (katra komanda sastāv no divām ekipāžām) un 6 individuāli startējošas ekipāžas. Kuplais dalībnieku skaits un vadošo sportistu piedalīšanās garantē intriģējošu un aizraujošu cīņu divu dienu garumā.

7. augusta rītā, īsi pirms plkst. 07.00, sacensību dalībnieki ar sporta laivām sabrauks Ogres upē un pulcēsies pie pontona blakus Krasta promenādei (starp Arkveida gājēju tiltu
un Laipu tiltu), kur paredzēta sacensību dalībnieku reģistrācija, šo sacensību svinīgā atklāšana, kā arī sacensību finišs un rezultātu apkopošana. Pirms sacensību oficiālā starta notiks dalībnieku parādes brauciens līdz Daugavai kur plkst. 08.45 tiks dots starts sacensībām, kurš norisināsies visā Rīgas HES akvatorijā līdz plkst. 15.00.


8. augustā laivu starts 06.45 un makšķerēšanas laiks līdz 13.00. Līdz 13.30 laivām ir jāatgriežas Ogres upē, lai nodotu protokolus. 


Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija aicina visus interesentu nākt uz šo sacensību atklāšanu, piedalīties dalībnieku laivu parādē un aplūkot sportistu iespaidīgo laivu parku, kā arī satikt, atbalstīt un uzmundrināt sportistus klātienē pirms gaidāmās cīņas. Visus, kuriem ir vēlme sekot līdzi šo sacensību norisei, aicinām pievienoties un sekot līdzi Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas sociālo tīklu Facebook profilam, kurā tiks nodrošinātas periodiskas video un foto tiešraides, kā arī tiešraižu intervijas ar sportistiem sacensību norises vietā un sacensību laikā. Tas noteikti būs interesanti un aizraujoši. Uz tikšanos sacensībās!

