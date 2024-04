"Rīgas Meži" izsludina iepirkumu par kokzāģētavas "Norupe" izvērtējumu Sia "Rīgas Meži"

Ņemot vērā Valsts kontroles un Konkurences padomes norādījumus, kā arī Rīgas domes un uzņēmuma padomes lemto, SIA "Rīgas Meži" ir uzlikts par pienākumu iziet no apaļkoku pārstrādes biznesa. Lai to izdarītu, uzņēmumam ir jāveic dažādu kokzāģētavas nodalīšanas iespējamo veidu juridiskā analīze, kā arī jāizvērtē iespējamās sekas no finanšu, t.sk. nodokļu viedokļa.