Mežizstrādes laikā izzāģēs astoņzobu mizgrauža bojātās egles, un darbi tiks veikti ar rokas instrumentiem. Darbu laikā dabas parka apmeklētāji aicināti būt īpaši piesardzīgi un netuvoties mežizstrādes vietai. Atsevišķos periodos darbu dēļ var tikt īslaicīgi slēgta arī slēpošanas trase.
Pirms darbu uzsākšanas saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atzinums par bīstamo koku ciršanu dabas parkā “Ogres Zilie kalni”. Atzinumā norādīts: “Bīstamo koku nociršana iezīmētajos nogabalos ir pieļaujama, ievērojot nosacījumu – nocirstos kokus un celmus atstāt mežaudzē.”
Saskaņā ar DAP norādēm koki tiks nozāģēti un atstāti bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, jo mirusī koksne ir būtiska daudzu reto un aizsargājamo kukaiņu un sēņu dzīvotne, kā arī nodrošina barošanās iespējas meža putniem. Lai novērstu teritorijas nesakoptību, nozāģētie koki tiks atzaroti, bet zari un galotnes – sadedzinātas. Šādas darbības nemazinās mirušās koksnes ekoloģisko nozīmi, jo vislielāko ilgtermiņa vērtību nodrošina lielas dimensijas stumbri.
Darbu raksturojums:
- Darbu mērķi: meža kopšana, apdraudējuma novēršana apmeklētājiem, daudzveidīgu un noturīgu mežaudžu attīstības veicināšana, kā arī mežaudzes pēctecīga atjaunošana. Visos darbos tiks ievērots dabas vērtību saglabāšanas princips.
- Plānotais laiks: 2025. gada decembris – 2026. gada sākums
- Darbu platība: ~4,25 ha
Plānotie mežizstrādes darbi un to secība:
- Sanitārā izlases cirte (~ 4 ha): šajā teritorijā daļa koku ir astoņzobu mizgrauža un/vai slimību bojāti. Tādēļ izlases cirtē nozāģēs bīstamos un potenciāli bīstamos kokus. Nozāģētie koki tiks atstāti uz vietas, nodrošinot dabiskam mežam raksturīgas struktūras un dzīvotnes retām un aizsargājamām sugām, kas apdzīvo mirušo koksni.
- Vienlaidus sanitārā cirte (0,25 ha): šajā teritorijā visi koki ir astoņzobu mizgrauža un/vai slimību bojāti. Tie tiks nozāģēti, lai nodrošinātu parka apmeklētāju drošību un dotu vietu jauno koku attīstībai. Cirtē tiks veicināta dabīga jauno kociņu atjaunošanās, un, ja būs nepieciešams, tiks iestādīti egļu vai melnalkšņa stādi.
- Darbu secība: koku ciršana, atzarošana, zaru un galotņu dedzināšana, meža sakārtošana.
Par plānotajiem darbiem dabas parkā “Ogres Zilie kalni” “Rīgas meži” sabiedrību informēja novembra sākumā, aicinot iedzīvotājus uz sarunām par plānotajām mežizstrādēm un sanitārajām cirtēm Ogres novadā.