-Darbu mērķi: dabas vērtību saglabāšana, rekreācijas iespēju attīstība, pēctecīga meža atjaunošana un esošās mežaudzes retināšana.
-Plānotais darbu laiks: 2022.gada pavasaris – 2022./23. gada rudens, ziema vai pavasaris (atkarībā no laikapstākļiem).
-Meža darbi kopumā aptver 64 ha, t.sk. atjaunošanas cirtes 31 ha. Pirms mežistrādes tieši šai teritorijai izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums – noteiktas bioloģiski vērtīgās, ainaviski vērtīgās jeb rekreācijas un mežsaimniecības teritorijas. Šajā zonējumā izcelti ainavu elementi, kā arī ņemtas vērā meža vērtības un rekreācijas iespējas. Darbu laikā pilnībā tiks ievēroti atbildīgi un ilgtspējīgi meža kopšanas principi, ko nosaka “Rīgas Mežiem” piešķirtie starptautiskie FSC (Forest Stewardship Council) sertifikāti.
“Rīgas Meži” iepazīstina ar mežaudžu funkcionālo zonējumu, tā mērķiem un plānotajiem darbiem:
Bioloģiski vērtīgā teritorija. Šajā teritorijā iekļauti dabiskie meža biotopi un Valsts meža dienesta noteiktās bioloģiski vērtīgās mežaudzes. Tādēļ šeit mērķi ir saglabāt un aizsargāt mežu ar bioloģiski vērtīgajām sugām, kā arī dabiskos biotopus.
Saskaņā ar biotopu ekspertu atzinumu un “Meža apsaimniekošanas plānu”, teritorijā ir saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi. Tādēļ koki tiks cirsti tikai gadījumos, ja tas būs nepieciešams infrastruktūras uzturēšanai (iepriekš saskaņojot ar dabas aizsardzības speciālistu).
Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija. Mērķi ir saglabāt aizsargjoslas ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem, veicot darbus bez vienlaidus atjaunošanas cirtēm. Te tiks saudzētas vecākās priedes, retinātas mežaudzes un radīti labvēlīgāki apstākļi jaunajām priedēm, eglēm un bērziem, kā arī tiks saglabāti koki ar putnu ligzdām un dobumiem. Šīs teritorijas ir nozīmīgas arī no cita meža nekoksnes vērtības viedokļa, jo tās ir iedzīvotāju iecienītas sēņošanas un ogošanas vietas.
Veicot saudzīgākus darbus, pamežā tiks saglabāti kadiķi un paaugu priedītes. Lai mazinātu konkurenci vecākajām un bioloģiski vērtīgajām priedēm, kuru galotnēm un stumbriem nepieciešama gaisma un telpa, plānots izzāģēt valdaudzes un otrā stāva priedes. Egļu kopšanas cirtēs tiks saglabāti bērzi un melnalkšņi, lai mežaudze būtu noturīgāka pret ārējiem vides apstākļiem (vējgāzes, snieglauzes, kukaiņu bojājumi, t.sk. astoņzobu mizgrauzis).
Mežsaimniecības teritorija. Mērķi ir priedes, egles un bērza kā galvenās koku sugas kopšana un atjaunošana, kā arī ilgtspējīgas meža ainavas veidošana. Šajās teritorijās mežsaimnieciskie darbi plānoti mazākā intensitātē, vienlaidus atjaunošanas cirtē tiks saglabāti vismaz 10 ekoloģiskie koki uz hektāru, tos koncentrējot vienā vai vairākās grupās, kā arī tiks saglabāti atsevišķi lielāko dimensiju ekoloģiskie koki, to grupas. Tās palīdzēs saglabāt mežam raksturīgās vērtības: kokogļu uzkalniņus, mitras ieplakas, koku grupas ap putnu ligzdām un dobumainiem kokiem, kā arī, lai meža ainava būtu vizuāli pievilcīga.
Papildus ekoloģiskajiem kokiem tiks saglabāta arī veselīga priežu, egļu paauga un kadiķi, kā arī vecākās un īpaši vērtīgākās priedes, dobumaini koki. Darbu laikā spēcīgākajām priedēm un eglēm tiks radīti optimāli augšanas apstākļi, nodrošinot vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides faktoriem noturīgāka mežaudze.
Kopšanas darbi notiek arī ainaviski vērtīgās teritorijas nogabalos gar autoceļu no Ogres līdz Tīnūžiem un no Ogres uz Kalnājiem. Savukārt atjaunošanas cirtēs būs vairākas ekoloģisko koku grupas, kas pēc mežistrādes darbiem sniegs cilvēkiem vizuāli pievilcīgāku ainavu.
Par SIA “Rīgas Meži”
SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā.
“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”.
Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.
Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 399 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (125 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.
“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus.
2021. gada septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.
Meža ainaviskais plāns šeit:
Informāciju sagatavojaIeva Bērziņa, SIA “Rīgas Meži” Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa