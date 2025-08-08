Papildināts. Rīgas stacijā Ogres reisa pasažieru vilciens saduras ar LDz drezīnu; cietušo nav

PV informē, ka ceturtdien plkst.14.10 Rīgas stacijā notika satiksmes negadījums, kurā iesaistīts vilciena reiss Rīga-Ogre un LDz drezīna.
Savukārt LDz informē, ka sadursmē drezīna ir nogājusi no sliedēm un ir nodarīti bojājumi elektrovilcienam. Negadījuma seku likvidēšanas laikā ir gaidāmi PV vilcienu kavējumi Aizkraukles līnijā, bet pasažieru apkalpošana "Vagonu parkā" notiks pie Matīsa ielas.
Incidenta apstākļi tiks noskaidroti, piebilst LDz.
Negadījumā cietušo nav, kā arī uz notikuma vietu izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieki, Valsts policija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), informē PV.
Arī VUGD un NMPD aģentūrai LETA apliecināja, ka negadījumā cilvēki nav cietuši.
Bīstamo vielu noplūdi ugunsdzēsēji nekonstatēja. Vienlaikus VUGD darbu notikuma vietā turpina.
Savukārt Valsts policijā aģentūrai LETA teica, ka policija uz vietas sniedza atbalstu, bet izmeklēšanā šajā negadījumā nav tās kompetencē.
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja Dzelzceļa avāriju izmeklēšanas nodaļas vadītājs Jāzeps Luksts aģentūrai LETA apliecināja, ka izmeklēšanas birojs sāks notikušā negadījuma izmeklēšanu. Viņš sacīja, ka patlaban tikai zināms, ka viens vilciens iebrauca otrā, tomēr apstākļi vēl tiek skaidroti.
PV norāda, ka notikuma vietā tiek nodrošināta pasažieru evakuācija. Vienlaikus, lai pasažierus nogādātu galamērķī, plānots nosūtīt citu vilcienu.
Uzņēmumā informē, ka negadījuma dēļ iespējama vilcienu kustības aizkavēšanās. Tādējādi PV aicina pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai "Vivi" mājaslapā, mobilajā lietotnē vai, zvanot "Vivi" Klientu apkalpošanas centram pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.
Informācija PV mājaslapā liecina, ka vilciens Ogre (plkst.15.38)-Rīga (plkst.16:21) ir atcelts, kā arī vilciens Rīga (plkst.14.08) - Ogre (plkst.14.51) ir atcelts dzelzceļa posmā Vagonu parks-Ogre.
Savukārt vilciens Rīga (plkst.14.08)-Aizkraukle (plkst.16), Rīga (plkst.15.08)-Lielvārde (plkst.16.07) un vilciens Rīga (plkst.15.38)-Aizkraukle (plkst.17) aties no Vagonu parka Rīgas virziena perona.