Fonds Viegli rīkos talkas, lai sakoptu gleznotāja Vilhelma Purvīša topošā muzeja teritoriju Ogres novada Taurupes pagasta "Vecjaužos". Kā informēja fonda pārstāve Kristiāna Salnāja, Purvītis Taurupes pagasta "Vecjaužos" pavadījis savus pirmos dzīves gadus, un tur redzētā Vidzemes ainava iespaidojusi mākslinieka radošo darbību.

Šogad, mākslinieka 150.jubilejā, Imanta Ziedoņa fonds "Viegli" kopā ar komandu uzsākuši darbu pie Vilhelma Purvīša muzeja izveides.

Kā norāda fonda "Viegli" padomes priekšsēdētāja, Vilhelma Purvīša mājas-muzeja vadītāja Žanete Grende, process tiek sākts no paša sākuma ar talkām un teritorijas sakopšanu. Viņa atzīmē, ka fonds "Viegli" radies no "Mazās kavalērijas" talkām, Imants Ziedonis talkojis kopā ar "Dižkoku atbrīvošanas grupām", un šajā reizē notiks talkas, lai kopā veidotu Vilhelma Purvīša muzeju.

Plānots, ka talkās fonda "Viegli" un topošā muzeja komandas uzklausīs talcinieku domas, idejas un vīzijas par to, kādam jābūt Purvīša muzejam. Šopavasar plānotas vairākas tematiskas kultūrtalkas: 23.aprīlī notiks kultūrtalka "Lielais ugunskurs", 30.aprīlī - "Lielā talka", 4.maijā - "Baltā galdauta svētki", 15.maijā - "Muzeju nakts".

Visu talku dienas plāns ir sekojošs: plkst.11 notiek ierašanās, līdzi ņemot savu cimdus, grābekļus, lāpstas, cirvjus, spaiņus, trimmerus un citus ārtelpu sakopšanas instrumentus, savukārt plkst.13 notiks kopīgas pusdienas un sarunas par Purvīša mājas-muzeja tapšanu. Talciniekiem pusdienu zupa būs, taču fonds aicina ikvienu paņemt līdzi arī kādu našķi kopgaldam. Līdz plkst.18 noritēs iesākto darbu pabeigšana.

