“Ikdienā redzam, ka vidēji 15-20 % no visiem pirkumiem ir nepieciešama vecuma pārbaude. Savukārt kopumā no visām situācijām, kad pircējam palīdz konsultants, 60 % gadījumu ir tieši vecuma pārbaude, kas ir samērā liels darbinieku resursa patēriņš. Turpmāk pircējiem būs iespēja ātri un vienkārši apstiprināt savu vecumu, bet mūsu darbinieki varēs pievērst uzmanību citiem ikdienas uzdevumiem, koncentrējoties uz veikala un klientu iepirkšanās pieredzes uzlabošanu,” skaidro "Rimi Baltic" digitālās attīstības direktore Liene Perija.
Šāda vecuma pārbaudes metode aizvadītajā decembrī tika ieviesta arī "Rimi" veikalos Igaunijā un Lietuvā. Pašapkalpošanās kasēs to izvēlas vidēji 40 % pircēju. Šogad vien šo iespēju ir izmantojuši jau 100 tūkstoši unikālo pircēju.
Smart-ID vecuma verifikācija ir kā papildus iespēja paralēli jau ierastajai dokumentu pārbaudei. Ja pircējs vēlas iegādāties preces ar vecuma ierobežojumu, piemēram, alkoholiskos vai enerģijas dzērienus, pašapkalpošanās kases ekrānā pirms apmaksas jāizvēlas starp divām vecuma pārbaudes iespējām – manuāla darbinieka pārbaude vai Smart-ID risinājums.
Izvēloties jauno digitālo risinājumu, pircējam ar viedtālruņa palīdzību jānoskenē ekrānā redzamais QR kods ar vienu no trim pieejamajiem veidiem: ar viedtālruņa kameras funkciju un Rimi vai Smart-ID lietotnēm. Pēc tam process ir tāds pats, kā veicot ierastu verifikāciju ar Smart-ID – pircējam jāievada PIN1 kods un jāapstiprina darbība. Kopējais vecuma pārbaudes process aizņem tikai 15 sekundes.
Jaunais vecuma pārbaudes risinājums ir pieejams visās "Rimi" veikalu pašapkalpošanās kasēs. Lai verifikācija darbotos bez aizķeršanās, pircējiem savā viedtālrunī ir jābūt derīgam Smart-ID kontam. Svarīgi atzīmēt, ka "Rimi" neglabā pircēju datus – nepieciešamā informācija vecuma verifikācijai uzreiz pēc pirkuma tiek dzēsta.