Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis 19. martā sasauca ārkārtas sanāksmi, lai pārrunātu šobrīd aktuālāko jautājumu saistībā ar Lašupēm, kur plānoto pieslēgumu skaits ir krietni mazāks, nekā sākotnēji tika plānots. Kā informēja pašvaldības aģentūras (PA) "Ogres komunikācijas" direktora p.i. Artūrs Robežnieks, šobrīd pilsētas komunikācijām Lašupēs ir pieslēgtas vien 30% privātmāju, līdz ar to tas rada bažas par šī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves projekta izpildes nosacījumiem, kā arī turpmākiem sadarbības projektiem ar KF.
E. Helmanis: "Lai plānotu un īstenotu jaunus sadarbības projektus ar Kohēzijas fondu, ir nepieciešams izpildīt iepriekšējās projektu saistības. Mēs esam informējuši Lašupes iedzīvotājus par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves un ierīkošanas darbu noslēgšanos, aicinot privātmāju īpašniekus pieslēgt savus namīpašumus centralizētajai pilsētas komunikācijai, taču šobrīd atsaucība ir ļoti zema. Pašvaldība šogad plāno noasfaltēt Jāņa Čakstes prospektu līdz pilsētas robežai, kā arī projektēt un izbūvēt gājēju celiņu no Lašupes krustojuma līdz pilsētas robežām, taču ir nepieciešams noskaidrot iedzīvotāju gatavību pieslēgties pilsētas komunikācijām, lai ieplānoto veicamos darbus.
PA "Ogres komunikācijas" līdz 6. aprīlim uzdots veikt iedzīvotāju aptauju, lai uzzinātu, cik privātmāju īpašnieku Lašupēs vēlas savus īpašumus pieslēgt centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Domes priekšsēdētājs uzsvēra, ka šī brīža rādītājam būtu jāuzlabojas, jo pretējā gadījumā, t.i., ja šo sistēmu lietotāju skaits būs neliels, pašvaldības iniciatīva izbūvēt ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmas nav lietderīga.
E. Helmanis aicina Lašupes iedzīvotājus būt atsaucīgiem, piedalīties aptaujā, sniedzot apstiprinošu atbildi par pieslēgšanos centralizētajai pilsētas komunikācijai. "Lai pilsēta varētu turpināt attīstīties, arī iedzīvotajiem ir jāpilda savi solījumi. Ja iedzīvotāji vēlas, lai pašvaldība turpina izbūvēt ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas, ir jāpieslēdzas pie jau izbūvētajām pilsētas komunikācijām, lai netiktu ietekmēta pašvaldības iespēja piedalīties šāda veida projektos. Tā ir sadarbība starp pašvaldību un iedzīvotājiem."
Pēc divām nedēļām būs zināmi aptaujas rezultāti, un tad tiks lemts par tālāko rīcību.
Aptaujas anketa šeit: