Otrdiena, 17.02.2026 10:49
Donats, Konstance, Donāts
Otrdiena, 17.02.2026 10:49
Donats, Konstance, Donāts
Otrdiena, 17. februāris, 2026 09:39

Rīt notiks Tomes un Taurupes pagasta iedzīvotāju padomes sēdes

OgreNet
Rīt notiks Tomes un Taurupes pagasta iedzīvotāju padomes sēdes
Foto: Ogres novads
Otrdiena, 17. februāris, 2026 09:39

Rīt notiks Tomes un Taurupes pagasta iedzīvotāju padomes sēdes

OgreNet

18. februārī notiks gan Tomes, gan Taurupes pagasta iedzīvotāju padomes sēde, liecina Ogres novada mājaslapā publiskotā informācija.

Tomes pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2026. gada 18. februārī plkst. 18.00 Tomes Dienas centrā, "Ābelītes", Tomes pagastā, Ogres novadā, LV- 5020.

Darba kārtībā:

  1. Par Ogres novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas publisko apspriešanu
  2. Iedzīvotāju informēšana par aktuālajiem projektu konkursiem: “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” un “Ogres novada pašvaldības līdzdalības budžets”
  3. Tomes pagasta iedzīvotāju padomes izveidotās aptaujas rezultāti
  4. Citi jautājumi

Taurupes pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2026. gada 18. februārī plkst. 18.00 Taurupes pagasta Tautas namā.

Darba kārtībā:

  1. Par iedzīvotāju padomes sastāva izmaiņām.
  2. Līdz 18. februārim saņemto iedzīvotāju priekšlikumu apkopošana un izvērtēšana, kā arī sēdē klātesošo iedzīvotāju viedokļu uzklausīšana.
  3. Par projektu iesniegšanu konkursam “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.
  4. Par Ogres novada pašvaldības vēstules Nr. 2-5.1/337 "Par konsultēšanos par jaunizveidojamās izglītības iestādes nosaukumu" izskatīšanu un iedzīvotāju padomes viedokļa sagatavošanu.
  5. Citi jautājumi un aktualitātes.
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?