Tomes pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2026. gada 18. februārī plkst. 18.00 Tomes Dienas centrā, "Ābelītes", Tomes pagastā, Ogres novadā, LV- 5020.
Darba kārtībā:
- Par Ogres novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas publisko apspriešanu
- Iedzīvotāju informēšana par aktuālajiem projektu konkursiem: “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” un “Ogres novada pašvaldības līdzdalības budžets”
- Tomes pagasta iedzīvotāju padomes izveidotās aptaujas rezultāti
- Citi jautājumi
Taurupes pagasta iedzīvotāju padomes sēde notiks 2026. gada 18. februārī plkst. 18.00 Taurupes pagasta Tautas namā.
Darba kārtībā:
- Par iedzīvotāju padomes sastāva izmaiņām.
- Līdz 18. februārim saņemto iedzīvotāju priekšlikumu apkopošana un izvērtēšana, kā arī sēdē klātesošo iedzīvotāju viedokļu uzklausīšana.
- Par projektu iesniegšanu konkursam “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.
- Par Ogres novada pašvaldības vēstules Nr. 2-5.1/337 "Par konsultēšanos par jaunizveidojamās izglītības iestādes nosaukumu" izskatīšanu un iedzīvotāju padomes viedokļa sagatavošanu.
- Citi jautājumi un aktualitātes.