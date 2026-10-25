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Beāte, Beatrise
Svētdiena, 25.10.2026 19:59
Beāte, Beatrise
Svētdiena, 25. oktobris, 2026 17:02

Rīt trīs stundas nebūs pieejams ūdens Ogresgalā

OgreNet
Rīt trīs stundas nebūs pieejams ūdens Ogresgalā
Foto: Unsplash.com
Svētdiena, 25. oktobris, 2026 17:02

Rīt trīs stundas nebūs pieejams ūdens Ogresgalā

OgreNet

Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" informē, ka 26. oktobrī no plkst. 12.00 līdz 15.00 Ogresgala dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā norisināsies remontdarbi.

Šajā laikā nebūs pieejams ūdens visiem aģentūras klientiem Ogresgalā.

Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" atvainojas par sagādātajām neērtībām.

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