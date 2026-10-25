Rīt trīs stundas nebūs pieejams ūdens Ogresgalā

Šajā laikā nebūs pieejams ūdens visiem aģentūras klientiem Ogresgalā.
Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" atvainojas par sagādātajām neērtībām.
Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" informē, ka 26. oktobrī no plkst. 12.00 līdz 15.00 Ogresgala dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā norisināsies remontdarbi.
Šajā laikā nebūs pieejams ūdens visiem aģentūras klientiem Ogresgalā.
Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" atvainojas par sagādātajām neērtībām.