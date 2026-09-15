Rīt visā Latvijā nekursēs reģionālie autobusi, arī Ogres pilsētas sabiedriskā transporta reisi netiks izpildīti

Ogres novada Izglītības pārvalde informē, ka skolēniem, kuru vecākiem nebūs iespēja nogādāt bērnus izglītības iestādē, šis kavējums tiks attaisnots, teikts Ogres novada pašvaldības paziņojumā, kas publicēts vietnē "Facebook".
LAP iepriekš informēja, ka akcija nav vērsta pret pasažieriem vai pašvaldībām. Tās mērķis ir panākt ilgtermiņa un sistēmisku risinājumu, lai arī turpmāk būtu iespējams nodrošināt pieejamu, drošu un kvalitatīvu reģionālo sabiedrisko transportu, kā arī saglabāt nozares spēju nodrošināt stabilas darba vietas un konkurētspējīgu atalgojumu autobusu vadītājiem.