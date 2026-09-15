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Otrdiena, 15. septembris, 2026 10:26

Rīt visā Latvijā nekursēs reģionālie autobusi, arī Ogres pilsētas sabiedriskā transporta reisi netiks izpildīti

OgreNet
Rīt visā Latvijā nekursēs reģionālie autobusi, arī Ogres pilsētas sabiedriskā transporta reisi netiks izpildīti
Ilustratīvs foto
Otrdiena, 15. septembris, 2026 10:26

Rīt visā Latvijā nekursēs reģionālie autobusi, arī Ogres pilsētas sabiedriskā transporta reisi netiks izpildīti

OgreNet

Rīt, 16. septembrī, daudzviet Latvijā autobusa pieturā var nākties gaidīt velti, jo Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotās protesta akcijas “Viena diena bez sabiedriskā transporta” ietvaros netiks izpildīti simtiem reisu. Arī AS “Liepājas autobusu parks” (LAP) paziņojis par dalību protestā. Iepriekš vēstījām, ka Ogres pilsētas sabiedriskā transporta reisi protesta akcijas dēļ netiks ietekmēti, bet LAP, precizējot iepriekš sniegto informāciju, norāda, ka pasažieru pārvadājumi Ogres pilsētā un novadā tomēr netiks veikti.

Ogres novada Izglītības pārvalde informē, ka skolēniem, kuru vecākiem nebūs iespēja nogādāt bērnus izglītības iestādē, šis kavējums tiks attaisnots, teikts Ogres novada pašvaldības paziņojumā, kas publicēts vietnē "Facebook".

LAP iepriekš informēja, ka akcija nav vērsta pret pasažieriem vai pašvaldībām. Tās mērķis ir panākt ilgtermiņa un sistēmisku risinājumu, lai arī turpmāk būtu iespējams nodrošināt pieejamu, drošu un kvalitatīvu reģionālo sabiedrisko transportu, kā arī saglabāt nozares spēju nodrošināt stabilas darba vietas un konkurētspējīgu atalgojumu autobusu vadītājiem.

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