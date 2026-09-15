Rītdien protesta dēļ Ogrē autobusi tomēr nekursēs, skolēniem kavējumi tiks attaisnoti

Kā vēsta aģentūra LETA, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) organizētajā protesta akcijā piedalīsies astoņi pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, otrdien preses konferencē informēja LPPA prezidents Ivo Ošenieks.
Protesta akcija "Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta" notiks trešdien, 16. septembrī.
Ošenieks informēja, ka protesta akcijā piedalīsies SIA "Daugavpils autobusu parks", SIA "Hansabuss Latvija", AS "Talsu autotransports", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Norma-A", kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu "Ecolines", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Nordeka" un SIA "Dautrans".
Pārvadātāju apkopotā informācija liecina, ka kopumā varētu tikt ietekmēti līdz 3000 reģionālo autobusu reisu un līdz 60 000 pasažieru. Uzņēmumi visas dienas garumā neizpildīs reisus, par ko ir informētas pašvaldības. Informācija par atceltajiem reisiem būs pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī Autotransporta direkcijas (ATD) mājaslapā.
Tādējādi protesta akcijā nepiedalīsies AS "Cata", SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", SIA "VTU Valmiera" un pašvaldības SIA "Ventspils reiss". LPPA prezidents uzsvēra, ka daži pārvadātāji nepiedalās, jo tiem ir īstermiņa līgumi vai ir citāda situācija, piemēram, nesen ir indeksēti līgumi.
Ošenieks uzsvēra, ka diemžēl pārvadātāji ir spiesti rīkoties kardināli, jo līdz šim no valsts ir bijuši tikai solījumi, tostarp attiecībā uz ilgtermiņa līgumu indeksācijas maiņu. Viņš uzsvēra, ka situācijas nerisināšanas gadījumā pārvadātāji apsver jau nākamās akcijas rīkošanu 30. septembrī.
Vienlaikus viņš atzīmēja, ka valdībā otrdien darba kārtībā ir iekļautais jautājums par 9,8 miljonu eiro piešķiršanu reģionālajiem pārvadājumiem nerisina pārvadātāju problēmas, bet ir saistības, kas valstij jāpilda attiecībā uz šo gadu.
Daugavpils vicemērs Igors Prelatovs ("Sarauj, Latgale!") otrdien žurnālistiem sacīja, ka pašvaldībai nav informācijas, ka streiks varētu ietekmēt skolēnu nokļūšanu izglītības iestādēs vai pašvaldības darbinieku iespējas tikt līdz daba vietai.
Satiksmes ministrijā (SM) aģentūru LETA informēja, lai risinātu gadiem ilgo finansējuma nepietiekamību reģionālo pārvadājumu nodrošināšanai, SM sadarbībā ar ATD, Sabiedriskā transporta padomi un nozares pārstāvjiem gatavo priekšlikumus situācijas stabilizēšanai vidējā termiņā.
Pēc ministrijā teiktā, izskatīšanai valdībai iesniegti priekšlikumi, kas apkopoti informatīvajā ziņojumā, ietverot arī nozarei akūtos jautājumus, tostarp iespējas pilnveidot noslēgtos līgumus. Kopumā, lai novērstu gadiem ilgo finansējuma trūkumu un risinātu sasāpējušās problēmas, nozarei nepieciešami papildu aptuveni 15 miljoni eiro, kas būs jāvērtē pašreizējā budžeta iespēju kontekstā, uzsvēra ministrijā.
Tāpat SM un ATD meklē risinājumus, lai mazinātu pārvadātāju likviditātes riskus un nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību. Šī gada sākumā ATD sadarbībā ar Sabiedriskā transporta padomi pārcēla daļu plānotā finansējuma uz gada pirmo pusi. Tas ļāva pārvadātājiem savlaicīgāk segt pieaugošās degvielas un pakalpojumu izmaksas, kā arī nodrošināt regulāru reisu izpildi, uzsvēra ministrijā.
SM ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu un pieprasījumu piešķirt nozarei papildu 9,8 miljonus eiro no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai šogad nodrošinātu reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pagājušā gada apmērā. Jautājums ir iekļauts Ministru kabineta 15. septembra sēdē.
Ministrijas ieskatā ilgtermiņa risinājums nav balstāms tikai papildu finansējuma piešķiršanā. Nepieciešama sabiedriskā transporta finansēšanas modeļa pilnveide, regulāra maršrutu tīkla izvērtēšana, pieprasījumā balstītu pārvadājumu attīstība, digitalizācijas projektu īstenošana, vienotās biļešu sistēmas ieviešana, pasažieru plūsmas datu kvalitātes uzlabošana un efektīvāka valsts budžeta līdzekļu izmantošana. SM un ATD aprēķini liecina, ka šādu pasākumu īstenošana tuvāko trīs līdz četru gadu laikā ļautu izveidot finansiāli ilgtspējīgāku un mūsdienīgāku sabiedriskā transporta sistēmu.
LETA jau ziņoja, ka LPPA aicina nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai segtu būtisko izmaksu pieaugumu.
Vienlaikus LPPA aicina nodrošināt pārvadātājiem kompensāciju par būtisko degvielas cenu pieaugumu, ko radījušas Tuvo Austrumu konflikta sekas, un rast papildu valsts budžeta finansējumu izmaksu segšanai, kas radīsies ilgtermiņa līgumu grozījumu rezultātā.
Pārvadātāji uzsver, ka pašlaik spēkā esošo ilgtermiņa līgumu nosacījumi tika izstrādāti un cenas noteiktas citā ekonomiskajā situācijā. Kopš konkursa piedāvājumu iesniegšanas brīža degvielas cenas ir pieaugušas par vairāk nekā 56%, savukārt kopējais inflācijas līmenis sasniedzis 38,1%. Rezultātā līgumā noteiktā pakalpojuma cena vairs neatbilst faktiskajām izmaksām, kas nepieciešamas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai.
Asociācija vērš uzmanību, ka šī gada budžetā sabiedriskajam transportam jau sākotnēji bija paredzēts mazāks valsts finansējums par nepieciešamo esošā maršrutu tīkla apkalpošanai pilnā apmērā. Lai šo kļūdu labotu, patlaban valdībā tiek virzīts lēmums par 9,8 miljonu eiro papildu līdzekļu piešķiršanu, lai valsts varētu samaksāt par to pārvadājumu apmēru, ko bija pasūtījusi.
LPPA uzsver, ka šie ir valsts neizdarības rezultātā radušies iztrūkstošie līdzekļi, kas nebija iekļauti pietiekamā apmērā šī gada budžetā, un šiem līdzekļiem nav saistības ar pasažieru pārvadātāju prasībām.
Vienlaikus šogad turpina būtiski pieaugt pārvadātāju izmaksas, tostarp būtiskā degvielas cenu kāpuma dēļ. Pēc asociācijā teiktā, valsts izmaksāja avansa maksājumu lielākā apmērā naudas plūsmas uzlabošanai, kas nepieciešama degvielas iegādei. Vienlaikus asociācija vērš uzmanību, ka kompensāciju par degvielas cenu straujo kāpumu nozare nav saņēmusi.