"Par Krievijas armijas formu un ko tā izgaismoja

Par formu-Krievijas Federācijas armijas forma ir Krievijas īpašums, nevis karavīra personīgā lieta. Tā, tāpat kā citas lietas no frontes, nonākusi pie mums Ukrainas karavīru dota laikā, kad Ogres palīdzības konvoji devās ar ukraiņiem nododamām automašīnām uz Ukrainu. Zinot, ka iepriekš 800 metrus no mūsējiem tika raidīts trieciens lai nogalinātu, neviens muzejnieks ar deponēšanas aktu uz turieni sūtīts netika. Eksperti var brīvprātīgi pieteikties nākošajam braucienam. Līdz ar to nevaram pateikt kā Ukrainas karavīri ieguva formu. Baidos, ka pat ja sūtītu speciālu ekspedīciju formas tērpa likteņa noskaidrošanai, abās karojošās pusēs nebūtu dzīvu liecinieku. Varianti ir ļoti dažādi. Forma var būt iegūta arī no karagūstekņa, pārņemta hospitāļa, pamesta dezertējot, iespējams, pamesta Krievijas armijas pārvietojamai krematorijai sadedzinot savu karavīru līķus. Pat iespējams, ka formas valkātājs ir dzīvs un turpina savu darbību. Vai forma novilkta kritušam karavīram? Lai kaut ko tādu apgalvotu, vajadzīgi pierādījumi. Rezultātā Kultūršoks būtībā aizdomās par pārkāpumiem tur varonīgos Ukrainas karavīrus. Ne jau Ogres civiliedzīvotāji, kuri veda palīdzību, vai muzejnieki ir kombatanti-karojošā puse. Juridiski tas nav iespējams. Ar kādām tiesībām kāds muzeju var apsūdzēt Ženēvas konvencijas pārkāpšanā? Un starp citu, uz Krievijas karavīriem nekādas konvencijas neattiecas, jo viņi taču oficiāli nepiedalās pieteiktā karā. Paši gan neskaitāmas reizes ir pārkāpuši visas iespējamās konvencijas-īpaši nogalinot, izvarojot un spīdzinot civiliedzīvotājus.